Ofner mit Auftaktniederlage in Toronto

Von: apa

Sebastian Ofner ist beim ATP-1000-Hartplatzturnier in Toronto gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Der Steirer musste sich dem US-Amerikaner Reilly Opelka mit 6:7(6),5:7 geschlagen geben. Opelka nutzte eine von zwei Breakchancen, Ofner vergab alle seine sieben. Für den 29-Jährigen war es die dritte Auftaktniederlage in Folge nach jenen in Båstad und Kitzbühel. Es ist kein weiterer Österreicher bei der mit 9,194 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im Einzel-Einsatz.