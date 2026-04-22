Aktuelle Seite: Home > Sport > Ofner schaltet Basilaschwili in 1. Madrid-Runde aus
Ofner kann mit seinem ersten Auftritt zufrieden sein

Ofner schaltet Basilaschwili in 1. Madrid-Runde aus

Mittwoch, 22. April 2026 | 17:48 Uhr
Ofner kann mit seinem ersten Auftritt zufrieden sein
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Sebastian Ofner hat wie 2025 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid die Auftakthürde gemeistert. Österreichs bester Tennisspieler setzte sich am Mittwoch gegen den georgischen Qualifikanten Nikolos Basilaschwili in einer ausgeglichenen Partie mit 7:6(5),7:6(0) durch. Beim dritten Hauptbewerbantreten bei dem mit mehr als acht Mio. Euro dotierten Event gelang zum zweiten Mal der Einzug in die 2. Runde. Dort wartet der als Nummer 25 gesetzte Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

Der dank Absagen ins Hauptfeld gerutschte 29-jährige Steirer kassierte gleich einmal ein Break, schlug allerdings sofort in Form eines Rebreaks zurück. In der Folge agierten beide Akteure bei ihren Service-Games größtenteils souverän, weshalb im Tiebreak die Entscheidung fallen musste. Dort zog Ofner schnell auf 5:0 davon und ließ sich auch von vier Punkten in Folge seines Gegners nicht aus der Bahn werfen. Basilaschwili konnte den ersten Satzball mit einem Ass noch abwehren, beim zweiten hatte der ÖTV-Akteur nach einer Grundlinien-Rallye aber nach 53 Minuten das bessere Ende für sich.

Im zweiten Satz konnte Österreichs Nummer eins beim Stand von 4:5 zwei Satzbälle abwehren und mit einem Ass auf 5:5 stellen. Im Tiebreak ließ er dem 34-Jährigen keinen einzigen Punkt. Nach dem verwandelten Matchball waren wie auch schon öfter zuvor von einer kleineren Fangruppe “Ofi”-Sprechchöre zu hören. Ofner entschied auch das zweite Duell mit dem Georgier nach einem Aufeinandertreffen 2017 in Kitzbühel für sich. Das bisher einzige Match gegen Etcheverry hat der Weltranglisten-83. 2023 in Bastad für sich entschieden. Der 26-jährige Rio-de-Janeiro-Turniersieger ist als Nummer 29 der Welt allerdings in der klaren Favoritenrolle.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gratis-Wasser erzürnt Wirte
Kommentare
72
Gratis-Wasser erzürnt Wirte
Streit zwischen Trump und Papst: Soll sich das Kirchenoberhaupt politisch äußern?
Kommentare
38
Streit zwischen Trump und Papst: Soll sich das Kirchenoberhaupt politisch äußern?
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
Kommentare
38
“Niemand muss hinnehmen, Ziel von Hass und Einschüchterung zu werden”
Für HGV war Olympia gelungenes Großereignis
Kommentare
36
Für HGV war Olympia gelungenes Großereignis
1,2 Mio. beschlagnahmt: Finanzpolizei zerschlägt Mailänder Luxus-Prostitutionsring
Kommentare
33
1,2 Mio. beschlagnahmt: Finanzpolizei zerschlägt Mailänder Luxus-Prostitutionsring
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 