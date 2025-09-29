Aktuelle Seite: Home > Sport > Ofner startet in Shanghai gegen Nardi – Misolic in Quali out
Ofner will endlich wieder einmal siegen

Ofner startet in Shanghai gegen Nardi – Misolic in Quali out

Montag, 29. September 2025 | 10:42 Uhr
Ofner will endlich wieder einmal siegen
Von: apa

Sebastian Ofner bekommt es zum Auftakt des ATP1000-Tennis-Turniers in Shanghai mit Luca Nardi zu tun. Der 29-jährige Steirer hofft dabei auf ein Ende einer langen Negativserie. Seit dem Drittrunden-Aus beim Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am 5. Juli hat Österreichs Nummer zwei sechs Erstrunden-Niederlagen kassiert, Seit dem 1:6,2:6,6:7 bei den US Open gegen Casper Ruud Ende August war Ofner nicht mehr im Einsatz. Filip Misolic schied in der Shanghai-Qualifikation aus.

Ofner nutzt bei dem mit mehr als neun Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier sein “protected ranking” nach seiner Verletzungspause aufgrund seiner Fersenoperationen. In den vergangenen Wochen war er aber nicht deshalb auf der Tour nicht tätig, da machte ihm ein lädiertes rechtes Handgelenk zu schaffen. Gegen den 22-jährigen Nardi hat er bisher nur zweimal auf Challenger-Ebene gespielt und dabei 2023 zwei Siege eingefahren. Bei einem Aufstieg würde in der 2. Runde der als Nummer 32 gesetzte Franzose Giovanni Mpetshi Perricard warten.

Misolic musste sich schon in der 1. Quali-Runde dem US-Amerikaner Christopher Eubanks mit 5:7,6:4,2:6 beugen. Der ÖTV-Akteur hatte auch zuletzt in Tokio den Sprung in den Hauptbewerb klar verpasst.

