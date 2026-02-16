Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympia-Heldin Vittozzi: Die Frau hinter der Biathlon-Königin
Ihr steiniger Weg zur Goldmedaille

Olympia-Heldin Vittozzi: Die Frau hinter der Biathlon-Königin

Montag, 16. Februar 2026 | 11:59 Uhr
Schoss schneller als ihr Schatten: Lisa Vittozzi
APA/APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT


Von: idr

Antholz – Lisa Vittozzi ist die große Heldin der Winterspiele in Cortina, Mailand und Antholz. Vor einem Jahr stand Lisa Vittozzi am Abgrund. Die 30-Jährige kämpfte nicht nur gegen hartnäckige Rückenschmerzen, sondern auch gegen dunkle Gedanken, die sie fast zur Aufgabe zwangen.

„Mein Körper war drei Monate lang am Ende gewesen“, gestand die Italienerin im Sommer. Nach ihrem Triumph als Gesamtweltcupsiegerin im März 2024 brach alles für sie zusammen: Rückenprobleme zwangen sie, die komplette Saison auszusetzen. Kein einziges Rennen, nur Schmerzen und die Ungewissheit, nicht zu wissen, ob sie bei Olympia in der Heimat antreten kann.

Instagram/Lisa Vittozzi

Im Dezember erreichte Vittozzi ihren mentalen Tiefpunkt. „Es war auch gefährlich, den Sport immer bei hundert Prozent zu leben“, sagte sie später. Sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, postete nur selten auf Instagram. „Ich war körperlich und mental am Limit.“ Doch der Traum der goldenen Olympiamedaille im Heimatland motivierte sie, nicht aufzugeben und so kämpfte sie sich ihren Weg zurück.

Heimat und Rückzug im Belluno

EIn stIhre Heimat, Pieve di Cadore in den Belluneser Dolomiten, prägt die Olympiasiegerin bis heute. In den Bergen fühlt sich Vittozzi am wohlsten. Hier tankt sie Kraft bei Skitouren und ausgedehnten Bergwanderungen. Die Natur ist ihr Rückzugsort. Auf Instagram gewährt sie gelegentlich Einblicke in ihre Bergabenteuer, ohne dabei zu viel ihres Privatlebens preiszugeben.

Lisa Vittozzi privat
instagram/lisa_vittozzi

An ihrer Seite steht Partner Benjamin, ein ehemaliger Biathlet. Besonders in schwierigen Phasen – etwa wenn Vittozzi mit den Folgen ihrer Rückenverletzung kämpft – war er ihr Fels in der Brandung. Über die Beziehung spricht Vittozzi kaum öffentlich. Nur auf Social Media tauchen hin und wieder gemeinsame Schnappschüsse auf.

Perfektion auf der Piste und Netflix auf der Couch

Hinter der knallharten Wettkämpferin verbirgt sich eine sensible Seele. „Ich bin eine Perfektionistin in meinem Job. In meinem Privatleben ist das anders“, verriet sie einmal in einem Interview. Abends entspannt sie am liebsten vor dem Fernseher mit Netflix-Serien, um den Kopf freizubekommen. Zu ihren Hobbys zählen Tennis, Volleyball und Klavierspielen.

Lisa Vittozzi privat
instagram/lisa_vittozzi

Ihre Familie hält sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, unterstützt die Tochter aber bedingungslos. Sportlich wurde Vittozzi von ihrem persönlichen Trainer Alex Inderst geformt, dem Ehemann von Ex-Biathletin Karin Oberhofer. Er beschreibt sein Verhältnis zu Lisa als „fast wie ein Ersatzvater im Sportlichen“.

Trotz all ihrer Erfolge bleibt Vittozzi auf dem Boden. Ihr größter Wunsch für die Zeit nach der Karriere sei ein ruhiges Leben in den Bergen, fernab des Rampenlichts, sagte sie. Wann sie sich diesen Traum erfüllt, verriet die 31-Jährige nicht. Sicher ist nur, dass sie in dieser Saison wie keine Zweite glänzt.

