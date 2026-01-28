Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympischer Fackellauf macht Halt im Antholzertal
Vorfreude auf die Biathlon-Wettbewerbe

Olympischer Fackellauf macht Halt im Antholzertal

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 10:36 Uhr
Olympischer Fackellauf _ Südtirol Arena (c) Gregor Sieder (2)
Gregor Sieder
Von: mk

Antholz – Am 27. Januar 2026 war es so weit: Die 51. Etappe des Olympischen Fackellaufs führte an diesem Tag durch Südtirol und erreichte um die Mittagszeit auch das Antholzertal. Hier gibt es ein paar Eindrücke.

Die Olympische Flamme wurde von einem Begleitfahrzeug bis zur Südtirol Arena Alto Adige in Antholz Obertal gebracht – das Zentrum der olympischen Biathlonwettbewerbe.

Gregor Sieder

Anschließend fand der Fackellauf in Rasen statt und wurde von vielen Begeisterten miterlebt. Der Start erfolgte um 12.30 Uhr beim Pavillon am Kirchplatz in Oberrasen und führte bis nach Niederrasen am beim Rathaus vorbei und endete um 13.00 Uhr bei Joggiler Stöckl.

Entlang der Strecke erwartete die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Musikalische Beiträge, Getränke und Häppchen sowie besondere Darbietungen und überraschende Einsätze sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Gregor Sieder

Auch ehemalige Olympioniken aus dem Antholzertal waren bei diesem sportlichen Höhepunkt mit dabei. Als Abschluss wurde bei guter Stimmung auf dem Gemeindeplatz der Auftakt zu den anstehenden Veranstaltungen eingeleitett.

Gregor Sieder

Der Fackellauf im Antholzertal hat olympischen Geist, Gemeinschaft und Vorfreude auf die im Februar stattfindenden olympischen Wettbewerbe in der Südtirol Arena verbunden.

Bezirk: Pustertal

