Omar Visintin kehrt freudestrahlend auf das Siegerpodest zurück

Snowboard-Cross-Weltcup in Georgien

Georgien/Algund – Ein strahlender Omar Visintin erzielte beim Snowboard-Cross-Weltcup in Georgien erneut einen Platz auf dem Podium. Nach einem enttäuschenden vierten Platz gestern konnte der 34-jährige Algunder heute aufatmen und stolz auf seine Leistung sein. Auf dem Siegerpodest belegte er den dritten Platz, hinter dem Kanadier Eliot Grondin und dem Australier Cameron Bolton. Dies markiert Visintins zweiten Podestplatz in dieser Saison.

Der heutige Erfolg war besonders erfreulich für den Athleten, nachdem er gestern knapp das Podium verpasste. Eliot Grondin, der Führende im Weltcup, sicherte sich hingegen seinen vierten Sieg in den fünf Rennen dieser Saison.

Es ist nicht das erste Mal, dass Visintin in Georgien sportliche Erfolge feiert. Im vergangenen Jahr erreichte er in Bakuriani, einem anderen Wintersportort in Georgien, einen Karrierehöhepunkt, als er die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft gewann.