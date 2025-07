Osmanski bleibt beim HCP

Von: mk

Bruneck – Noch im Laufe des Monats Juli sollen die Kaderplanungen beim HC Falkensteiner Pustertal abgeschlossen sein. Dies gilt mit der heutigen Vertragverlängerung für die Defensive. Nach dem vorzeitigen Karriereende von Hasler umfasst die HCP-Abwehr folgende Spieler: Glira, Zanatta, Di Tomaso, Blum, Lauridsen sowie den heute bestätigten Austin Osmanski.

Der 27-jährige US-Amerikaner wurde 2016 von Buffalo gedraftet und kam über die nordamerikanischen AHL und ECHL nach Bruneck. Bei seiner ersten Europa-Saison ließ er sich im Wölfe-Trikot sieben Skorerpunkte gutschreiben. Als klassischem Stay-at-Home-Verteidiger oblagen Osmanski ohnehin mehr defensive Aufgaben – und das wird auch weiterhin so bleiben. Mit Fortlauf der Meisterschaft stieg die Sicherheit und entsprechend die Stabilität, vor allem in der Zone rund um den eigenen Kasten.

Die Rückennummer 36 des HC Falkensteiner Pustertal gehört also wieder dem Teamplayer und harten Arbeiter Austin Osmanski. Für die Hintermannschaft planen die Wölfe in der Saisonvorbereitung mit einigen jungen Prospects.

Osmanski selbst erklärt: „Ich wollte unbedingt zum HCP zurückkehren, um dort weiterzumachen, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Für euch zu spielen, war etwas ganz Besonderes, was ich so noch nirgends erlebt habe. Die Stimmung in den Playoffs hat mich über die letzten Monate stets begleitet und angetrieben, weshalb ich es kaum erwarten kann, wieder ins Pustertal zu kommen und in die Saisonvorbereitung zu starten. Ich freue mich auf ein vertrautes Umfeld und möchte noch lange ein Puschtra bleiben!” „Austin hatte anfangs einige Probleme, wurde mit Fortschreiten der Saison aber immer besser und war in den Playoffs unser bester Verteidiger. Er konnte teamintern die meisten geblockten Schüsse und Hits aufweisen und hat die Drecksarbeit gemacht, die vielleicht viele nicht sehen. Wir freuen uns sehr, mit Austin weiter an seinen Fähigkeiten arbeiten und ihn besser machen zu können. Er wird in unserer Defensive ein sehr wichtiger Baustein sein!“, sagt hingegen Jason Jaspers.