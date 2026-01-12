Aktuelle Seite: Home > Sport > Owetschkin schafft zum 21. Mal 20 Saisontore in NHL
Owetschkin hält schon wieder bei 20 Saisontreffern

Owetschkin schafft zum 21. Mal 20 Saisontore in NHL

Montag, 12. Januar 2026 | 09:36 Uhr
Owetschkin hält schon wieder bei 20 Saisontreffern
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PATRICK MCDERMOTT
Von: apa

Alexander Owetschkin ist in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auch noch mit 40 Jahren treffsicher. Der russische Stürmerstar erzielte am Sonntag bei der 2:3-Niederlage seiner Washington Capitals bei den Nashville Predators sein 20. Saisontor und erreichte zum 21. Mal diese Marke. Owetschkin ist in dieser Statistik die Nummer zwei hinter dem vor neuneinhalb Jahren verstorbenen Kanadier Gordie Howe, der in 22 NHL-Saisonen zumindest 20 Treffer verbuchte.

Owetschkin brachte die Capitals im Powerplay in Führung (6.). Der Flügelstürmer hält nun bei 917 Treffern in seiner NHL-Karriere, er ist seit April des Vorjahres der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der Liga.

