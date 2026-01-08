Aktuelle Seite: Home > Sport > Paris Saint-Germain gewinnt erneut Frankreichs Supercup
PSG feiert in Kuwait

Paris Saint-Germain gewinnt erneut Frankreichs Supercup

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 21:44 Uhr
PSG feiert in Kuwait
APA/APA/AFP/YASSER AL-ZAYYAT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Paris Saint-Germain hat zum zwölften Mal in den jüngsten 13 Jahren den französischen Supercup gewonnen. Der Double-Sieger setzte sich am Donnerstag in Kuwait gegen Olympique Marseille, den Ligue-1-Zweiten der Vorsaison, im Elfmeterschießen 4:1 durch. Marseille führte davor bis zur 95. Minute mit 2:1, ehe der eingewechselte Goncalo Ramos zum Ausgleich traf. In der Entscheidung vom Punkt parierte PSG-Torhüter Lucas Chevalier zwei Elfer.

Den zweiten Treffer für Paris erzielte Ousmane Dembele (13.) zur frühen Führung des Favoriten. Marseille drehte durch einen Elfer von Mason Greenwood (76.) und ein Eigentor von Willian Pacho (87.) nach dem Seitenwechsel die Partie. Den einzigen Supercup, den der amtierende Champions-League-Sieger seit 2013 verloren hat, war 2021 gegen Lille.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
40
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
29
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Kommentare
28
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 