Passler bleibt vorerst gesperrt

Antholz – Die Antholzer Biathletin Rebecca Passler bleibt vorerst weiter wegen mutmaßlichen Dopings suspendiert. Wie berichtet, war die Sportlerin am 2. Februar positiv getestet worden. Um gegen ihre Suspendierung vorzugehen, wandte sie sich an den Sportgerichthof CAS. Doch dieser erklärt sich für den Fall nicht zuständig, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Die italienische Antidopingbehörde NADO hatte die Sperre verhängt. Wie berichtet, war Passler positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet worden.

Um doch noch bei den Olympischen Winterspielen in Antholz teilnehmen zu können, hatte die Biathletin Rekurs gegen die Entscheidung eingereicht.

Nun bleibt die Suspendierung aufrecht, während die Zeit verrinnt. Damit schwinden auch die Möglichkeiten, gegen die auferlegte Maßnahme vorzugehen. Passler bleibt noch die Möglichkeit, ihre Suspendierung vor dem Berufungsgremium der NADO anzufechten.