Patrick Pigneter hat’s geschafft: 50. Weltcupsieg

Kühtai – Beim Weltcup-Auftakt im Naturbahnrodeln in Kühtai in Österreich hat der Südtiroler Patrick Pigneter einen Meilenstein für die Geschichtsbücher erreicht. Der 36-Jährige feierte am Sonntag seinen 50. Weltcupsieg im Einsitzer. Bei den Damen ging der Sieg an Seriensiegerin Evelin Lanthaler aus dem Passeiertal.

Herzschlagfinale auf der 730 Meter langen Kühtai-Bahn: Im ersten Lauf setzte sich Patrick Pigneter in 54,44 Sekunden an die Spitze, nur 0,05 Sekunden vor Michael Scheikl (AUT). Im Finale zündete der Steirer den Turbo und übernahm souverän die Führung, doch Pigneter hielt dem Druck stand und rettete einen hauchdünnen Vorsprung von 0,02 Sekunden über die Zielline. Damit war der 50. Weltcupsieg für den Südtiroler perfekt, genau 19 Jahre nach seinem ersten Sieg in Lungiarü/Campill. „Der 50. Weltcupsieg war mein großes Ziel, dass es bereits im ersten Rennen der Saison klappen würde, hätte ich nicht gedacht“, strahlte Pigneter beim Siegerinterview. Michael Scheikl zeigte sich als fairer Sportsmann und gratulierte: „Komplimente an Patrick, es ist einfach schön sich auf solch hohem Niveau zu messen. Die zwei Hundertstel suchen ist müßig, mit Platz zwei in die neue Saison zu starten ist super, ich bin sehr zufrieden“.

Dritter wurde Florian Clara (ITA), der frühere Doppelpartner von Pigneter lag zur Halbzeit auf Rang fünf, mit Bestzeit im zweiten Lauf fuhr der 35-Jährige noch aufs Podium. Matthias Lambacher (ITA), der am Samstag mit seinem Bruder Peter das Doppelsitzer-Rennen gewann, rutschte auf Platz vier ab.

Im Einsitzer der Damen war erwartungsgemäß Evelin Lanthaler (ITA) eine Klasse für sich, mit Bestzeit in beiden Läufen setzte die Weltmeisterin ihre Siegesserie fort, vor Lokalmatadorin Riccarda Ruetz (AUT) und Tina Unterberger (AUT). Für Lanthaler war es der 44. Weltcupsieg, für Ruetz der zweite Podestplatz nach Rang drei in Mariazell (AUT) im Jahr 2022. „Es war einfach ein perfekter Rodeltag, die Kulisse, die Temperatur, alles hat gepasst. Es waren zwei sehr gute Läufe“, analysierte Lanthaler. „Ich bin mega-happy, während der Fahrt konnte ich die Anfeuerungsrufe der Zuschauer hören, ein unbeschreibliches Gefühl. Ich freue mich auf das nächste Rennen“, sagt eine strahlende Ruez.

13 Nationen waren beim Weltcupauftakt in Kühtai vertreten. Im neuen Jahr geht der FIL Weltcup im Naturbahnrodeln am 6. und 7. Januar in Laas weiter.

Top-5 Einsitzer Herren

1. Patrick Pigneter (ITA), 1.49,25 Minuten

2. Michael Scheikl (AUT), +0,02 Sekunden

3. Florian Clara (ITA), +0,46

4. Matthias Lambacher (ITA), +0,61

5. Stefan Federer (SUI), +0,71

Top-5 Einsitzer Damen

1. Evelin Lanthaler (ITA), 1.50,18 Minuten

2. Riccarda Ruetz (AUT), +1,26 Sekunden

3. Tina Unterberger (AUT), +1,53

4. Daniela Mittermair (ITA), +2,00

5. Tina Stuffer (ITA), +3,17