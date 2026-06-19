Persönliche Bestzeit für Markus Baumgartner

Von: ka

Stockholm/St. Georgen/Bruneck – Der Südtiroler verbesserte sich bei den PUMA Hyrox World Championships auf 1:00:59 Stunden, wurde 35. in seiner Altersklasse und verfehlte sein Ziel von unter 60 Minuten nur um 59 Sekunden.

Markus Baumgartner aus St. Georgen bei Bruneck hat bei den PUMA Hyrox Weltmeisterschaften in Stockholm eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. In der Strawberry Arena absolvierte der 23-Jährige die anspruchsvolle Wettkampfklasse HYROX PRO Men in 1:00:59 Stunden und belegte in seiner Altersklasse (16–24) Platz 35 von 108 Startern; im Gesamtklassement über alle Altersgruppen hinweg erreichte er Rang 126 von über 750 Teilnehmern. Sein selbst gestecktes Ziel, unter 60 Minuten zu bleiben, verfehlte er damit nur um 59 Sekunden.

Trotz des knappen Ergebnisses ist es ein großer Schritt: Vor Stockholm lag Baumgartners persönliche Bestzeit in der PRO-Klasse bei 1:02:16 Stunden (Wien). Ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft – erstmals in Skandinavien ausgetragen, mit der Weltspitze und rund 6.000 WM-Teilnehmern am Start – verbesserte er diese Marke deutlich.

„Ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden – ich habe alles gegeben“, sagt Baumgartner. „Schon beim Aufwärmen habe ich gemerkt, dass es ein schwieriges, mental hartes Rennen wird. Die Wall Balls sind heute richtig gut gegangen und haben mir zum Schluss noch einmal richtig Energie gegeben. Die Atmosphäre in der Arena war top und hat mich zusätzlich gepusht.“

Nun gönnt sich der Südtiroler zwei Wochen Pause zur Erholung, ehe er die nächsten Ziele ins Visier nimmt. Sein Dank gilt all jenen, die ihn unterstützen und verfolgen, sowie den vielen Nachrichten aus der Heimat – und ganz besonders den Freunden, die ihn nach Stockholm begleitet haben.