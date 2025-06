Pieterse gewinnt MTB-Cross-Country in Leogang, Wiedmann 5.

Von: apa

Puck Pieterse hat das Cross-Country-Weltcuprennen der Frauen am Sonntag in Leogang gewonnen. Die Niederländerin hatte zwei Tage zuvor auch den Short Track für sich entschieden und feierte ihr erstes Double. Die 23-jährige Weltmeisterin siegte bei schwierigen, matschigen Bedingungen vor Weltcupleaderin Samara Maxwell (NZL/0:50 Sek.) und Ramona Forchini (SUI+1:26 Min.).

Beste Österreicherin wurde unerwartet Tamara Wiedmann, die im Zielsprint mit Jolanda Neff hauchdünn hinter der Schweizerin mit 1:41 Min. Rückstand Fünfte wurde. “Es fühlt sich unglaublich an. Ich hatte so viel Spaß, als es zu regnen begonnen hatte”, erklärte Wiedmann.

Mona Mitterwallner, am Freitag im Short Track Vierte, wurde ein platter Reifen in der vierten Runde zum Verhängnis. Auf Platz fünf gelegen, verlor sie dadurch fast zwei Minuten, kämpfte sich aber dennoch als Neunte (+3:06) noch in die Top Ten zurück. “Ich wurde mit jeder Runde stärker und hatte die Beine, um zu attackieren. Ich habe dann den Stein getroffen, das war natürlich mein Fehler. Das ist natürlich enttäuschend”, sagte Mitterwallner, die vor zwei Wochen in Nove Mesto gewonnen hatte. Laura Stigger landete auf Rang 15 (+4:39).