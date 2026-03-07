Aktuelle Seite: Home > Sport > Pirovano gewinnt Abfahrt in Val di Fassa vor Hütter
Pirovano gewinnt Abfahrt in Val di Fassa vor Hütter

Samstag, 07. März 2026 | 11:57 Uhr
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Von: apa

Cornelia Hütter hat am Samstag den Sieg in der Weltcup-Abfahrt in Val di Fassa nur um 1/100 Sekunde verpasst. Erste war wie am Vortag und erneut mit dem knappest möglichen Vorsprung die Italienerin Laura Pirovano, für die es die ersten Erfolge im Weltcup sind. Die Schweizerin Corinne Suter landete an der dritten Stelle (+0,05). Vier Athletinnen inklusive Hütter haben nun noch die Chance, sich im letzten Saisonrennen die Abfahrtskugel zu holen.

“Es war richtig gut, und dann kommt die Lollo wieder. Aber das ist der Sport, das ist Rennfahren, das macht Spaß. Ich vergönne es ihr, weil sie einfach eine so gute Skifahrerin ist”, sagte Hütter im ORF TV-Interview. Freitag war sie Fünfte geworden. Zweitbeste Österreicherin wurde Ariane Rädler als erneut Sechste (+0,86). Nina Ortlieb schied mit Sturz aus, blieb aber unverletzt. “Es ist nichts passiert, es war leider schon wieder ein Schlampigkeitsfehler, das tut schon weh”, sagte die Vorarlbergerin.

Am Abfahrtsweltcup geht es vor dem letzten Saisonrennen knapp her. Es führt nun Pirovano mit 28 Zählern Vorsprung auf die Deutsche Emma Aicher, die am Samstag nur Zwölfte wurde, 85 auf deren Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann (Tagesfünfte) und 92 auf Hütter. Die verletzte US-Amerikanerin Lindsey Vonn verlor ihre Führung und ist nun Dritte. Im Gesamtweltcup hat die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin noch 117 Zähler Vorsprung auf Aicher.

