Play-off-Hoffnungen der Chiefs in der NFL schwinden

Von: APA/dpa

Die Kansas City Chiefs drohen in der US-Football-Profiliga NFL erstmals seit 2014 die Play-offs zu verpassen. Das Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes verlor am traditionsreichen Thanksgiving-Spieltag bei den Dallas Cowboys 28:31und bleibt mit einer Bilanz von 6:6 nur Dritter in der Division AFC West. In der gesamten AFC-Conference reicht es derzeit nur zu Rang neun bei sieben Play-off-Plätzen. Siege feierten indes die Green Bay Packers und die Cincinnati Bengals.

Mahomes stemmte sich nach Kräften gegen die Niederlage, warf für 261 Yards und vier Touchdowns. Doch das war am Ende zu wenig, da Dallas bei insgesamt sechs Angriffsserien zu Punkten kam und sich mit dem Erfolg in der NFC wieder ins Play-off-Rennen brachte. Zum Auftakt der Feiertagsspiele am Donnerstag waren die Packers im 193. Duell mit den Detroit Lions zu einem 31:24-Auswärtssieg gekommen. Die Bengals gewannen bei der Rückkehr ihres Quarterbacks Joe Burrow beim Divisionsrivalen Baltimore Ravens 32:14.