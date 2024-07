Pötzi kletterte in Briancon erstmals auf Weltcup-Podest

Von: apa

Die Kärntnerin Mattea Pötzi hat es in Briancon in Abwesenheit der meisten Olympiateilnehmerinnen als Dritte erstmals auf ein Weltcup-Podest im Vorstiegklettern geschafft. Die Villacherin musste sich am Freitagabend an ihrem 24. Geburtstag nur der Japanerin Mei Kotake und der bei den Sommerspielen in Paris antretenden Italienerin Laura Rogora geschlagen geben. Die erst 16-jährige Tirolerin Flora Oblasser belegte Rang acht.