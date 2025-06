Pogacar baut mit Sieg auf 7. Dauphiné-Etappe Führung aus

Von: apa

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar hat auch auf der 7. Etappe der Dauphiné-Rundfahrt die Konkurrenz düpiert. Der 26-jährige Slowene vom UAE-Team feierte am Samstag nach knapp 132 km einen Solosieg bei der Bergankunft in Valmeinier auf über 1.800 m Seehöhe. Der Däne Jonas Vingegaard (Visma) kam mit 14 Sekunden Rückstand als Zweiter ins Ziel, Dritter wurde der Deutsche Florian Lipowitz (Red Bull/+1:21 Min.). Mit seinem 98. Karrieresieg baute Pogacar die Gesamtführung aus.

Der dreifache Tour-de-France-Sieger bot auf der Königsetappe mit fast 5.000 Höhenmetern am 16 km langen Schlussanstieg eine Demonstration der Stärke. Zwölf Kilometer vor dem Ziel setzte Pogacar eine Attacke, der niemand folgen konnte. Nur Vingegaard hielt den Rückstand in Grenzen, am Ende gab es das gleiche Etappenpodium wie am Vortag bzw. wie im Gesamtklassement. Der Niederösterreicher Gregor Mühlberger (Movistar) kam mit mehr als sechs Minuten Rückstand als 17. ins Ziel.

Pogacar geht nun mit 1:01 Minuten Vorsprung auf Vingegaard bzw. 2:21 Min. auf Lipowitz ins Dauphiné-Finale am Sonntag, das über 133 km auf das Plateau du Mont-Cenis mit dem Ziel in 2.097 m Höhe führt. Der Belgier Remco Evenepoel (Soudal), der als Tagesfünfter 2:39 Min. auf die Führung verlor, weist bereits mehr als vier Minuten Rückstand auf.