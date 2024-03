Polcanova rettet österreichischen Tag bei Grand Smash

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova hat am Mittwoch die österreichische Bilanz beim mit 1,5 Mio. Dollar dotierten Tischtennis-Grand-Smash in Singapur gerettet. Die 28-Jährige bezwang die Puerto-Ricanerin Adriana Diaz im Einzel-Sechzehntelfinale 3:2 und zog ins Achtelfinale ein. Früher am Tag hatten Österreichs Tischtennis-Asse vier Niederlagen in vier Spielen einstecken müssen.

Polcanova war vor ihrem Sieg im Mixed-Viertelfinale mit Robert Gardos den Japanern Tomokazu Harimoto/Hina Hayata 0:3 unterlegen. Im Frauen-Doppel-Achtelfinale hatte sie mit der Rumänin Bernadette Szocs gegen die Chinesinnen Chen Meng/Wang Manyu, die Nummern zwei und drei der Einzel-Weltrangliste, ein knappes 2:3 bezogen. Im Männer-Einzel zog Daniel Habesohn im Sechzehntelfinale gegen den Schweden Kristian Karlsson mit 1:3 den Kürzeren. Mit diesem Ergebnis hatte er im Doppel-Achtelfinale mit Gardos gegen die Franzosen Alexis und Felix Lebrun das Nachsehen.

Im Achtelfinale trifft Polcanova nun auf die chinesische Weltranglistensechste Chen Xingtong.