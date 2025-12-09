Aktuelle Seite: Home > Sport > Polizei durchsucht Sitz von ÖFB-WM-Gegner Argentinien
Argentiniens Verbandssitz mit Claudio Tapia an der Spitze untersucht

Polizei durchsucht Sitz von ÖFB-WM-Gegner Argentinien

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 17:38 Uhr
Argentiniens Verbandssitz mit Claudio Tapia an der Spitze untersucht
APA/APA/AFP/Archivbild/JUAN MABROMATA
Von: APA/dpa

Im Zuge von Ermittlungen gegen einen Finanzdienstleister und Trikot-Sponsor hat die Polizei den Verbandssitz von ÖFB-WM-Gegner Argentinien (AFA) sowie die Büros von 13 Fußball-Vereinen durchsucht. Die Beamten suchten nach Hinweisen auf Verbindungen zu dem Unternehmen, gegen das wegen Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt wird, wie die Zeitung “La Nación” und der Fernsehsender TN berichteten. Demnach wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt.

Der Finanzdienstleister bietet Kredite an und hat eine virtuelle Geldbörse entwickelt. Das Unternehmen ist Sponsor von Argentiniens Nationalteam und einer Reihe von Fußballvereinen wie Racing, Independiente und San Lorenzo. Der Erstligist Racing bestätigte die Durchsuchung seiner Geschäftsräume. Der Sponsoringvertrag mit dem Unternehmen sei 2023 geschlossen worden und laufe Ende des Jahres aus, hieß es in einer Stellungnahme. Der Club sagte der Justiz seine Kooperation zu. Die AFA und der betroffene Finanzdienstleister äußerten sich zunächst nicht.

Über die Plattform des Unternehmens wurden Medienberichten zufolge Transaktionen von umgerechnet knapp 500 Mio. Euro getätigt. U.a. sollen Minijobber ohne große Kaufkraft und wegen der Fälschung von Rechnungen aktenkundige Menschen hohe Überweisungen getätigt haben. Deshalb ermitteln die Behörden wegen Geldwäsche. Zudem habe das Unternehmen bei den Transaktionen nicht die in Argentinien anfallenden Abgaben auf Geldbewegungen erhoben und so Steuern von umgerechnet fast zwei Mio. Euro hinterzogen, berichtete “La Nación” unter Berufung auf die Behörden.

