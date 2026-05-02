Aktuelle Seite: Home > Sport > Polleres, Fasching beim Judo-Grand-Slam in Duschanbe Zweite
Bernd Fasching/l. musste sich erst im Finale geschlagen geben

Polleres, Fasching beim Judo-Grand-Slam in Duschanbe Zweite

Samstag, 02. Mai 2026 | 18:06 Uhr
Bernd Fasching/l. musste sich erst im Finale geschlagen geben
APA/APA/AFP/Archivbild/FERENC ISZA
Schriftgröße

Von: apa

Gleich drei Podestplätze hat das österreichische Judo-Team am Samstag beim Grand Slam in Duschanbe erreicht. Michaela Polleres in der Klasse bis 70 kg und Bernd Fasching in der Kategorie bis 81 kg kamen jeweils in das Finale, verpassten aber den Titelgewinn. Lubjana Piovesana holte in der Klasse bis 63 kg Rang drei. Am Sonntag ist in der tadschikischen Hauptstadt für Rot-Weiß-Rot noch Thomas Scharfetter in der Kategorie bis 90 kg im Einsatz.

ÖJV-Headcoach Yvonne Snir-Bönisch äußerte sich trotz der Finalniederlagen zufrieden: “Die positiven Aspekte überwiegen. Michaela hatte eine lange Wettkampfpause, Lubjana war seit Jänner verletzt. Für beide kommt diese Medaille vor Beginn der Olympia-Qualifikation genau zur rechten Zeit. Die Silberne von Bernd, trotz Krämpfen im Finale, ist besonders hervorzuheben. Er hat wirklich bravourös gekämpft.” Der 22-Jährige nahm das Lob an: “Darauf lässt sich aufbauen.”

Polleres, zweifache Olympia-Medaillengewinnerin, kämpfte sich mit Ippon-Siegen gegen die Russin Kamila Badurowa und die Deutsche Tayla Grauer in das Semifinale vor, indem sie der Slowenin Nika Koren mit ihrem Paradewurf Ura-nage das Nachsehen gab. Im Finale verlor die Niederösterreicherin das erste Duell mit Aleksanra Kowalewska per Waza-ari. Für die Polin war es die erste Finalteilnahme auf der World Tour. Die Vorarlbergerin Lubjana Piovesana gewann im Duell um Platz drei durch einen Ippon-Sieg gegen Nina Simic auch den zweiten Vergleich mit der Kroatin.

Fasching stand erstmals in einem Grand-Slam-Finale, Lokalmatador und Titelverteidiger Somon Makhmadbekow hatte ihm aber eine Yuko-Wertung voraus. Der Weltranglistensiebente hatte den Wiener auch im vergangenen Jahr in Baku besiegt. Davor im Turnierverlauf hatte Fasching souverän agiert, indem der 22-Jährige den Finnen Oskari Makinin, dem Tadschiken Sunatullo Musojew und dem Moldawier Victor Sterpu das Nachsehen gegeben hatte. Im Leichtgewicht verlor Samuel Gaßner (-73) seinen Auftaktkampf gegen den Usbeken Inoyat Telmanow und schied vorzeitig aus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
85
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
49
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Kommentare
44
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Kommentare
42
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Kommentare
38
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 