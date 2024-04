Port und Dallio gewinnen Vivicittà-Lauf in Bozen

Bozen – Am heutigen Sonntag wurde in 38 italienischen Städten die 40. Auflage des Vivicittà-Laufes durchgeführt. Am Rennen, das von der Uisp organisiert wurde, nahmen 30.000 Athletinnen und Athleten teil. Auch Bozen gehörte zu den Austragungsorten des traditionsreichen Rennens.

In der Landeshauptstadt mussten die Athletinnen und Athleten einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren. Dieser führte sie vom Gerichtsplatz zur Talferbrücke, über das Eisackufer zur Rovigostraße und abschließend von der Drususallee zurück zum Gerichtsplatz.

Im Feld der Herren war Davide Port nicht zu schlagen. Der Athlet von der US Quercia siegte heute mit einer Zeit von 35.43 Minuten und verwies dabei Jürgen Wieser aus Jenesien sowie den Trentiner Fabio Daves um 15 bzw. 23 Sekunden auf die Ränge 2 und 3. Das Damenrennen endete mit dem klaren Sieg von Giulia Dallio. Die 34-jährige Trentinerin setzte sich in 41.02 Minuten mit einem satten Vorsprung von 3.55 Minuten vor Silvi Postal (US Monti Pallidi) durch. Die Eisacktalerin Sonja Tscholl komplettierte das Podest in 45.11 Minuten.

Die Ergebnisse beim Vivicittà-Lauf in Bozen:

Herren, 10 km

1. Davide Port (US Quercia) 35.43 Minuten

2. Jürgen Wieser (ASV Jenesien) 35.58

3. Fabio Daves (Trentino Running Team) 36.06

4. Stefano Deavi (Inferno Team) 36.31

5. Alex De Carli (SAF Bolzano) 37.06

Damen, 10 km

1. Giulia Dallio (Atletica Valle di Cembra) 41.02 Minuten

2. Silvi Postal (US Monti Pallidi) 44.57

3. Sonja Tscholl (SG Eisacktal) 45.11

4. Ingrid Oberjakober (SSV Pfalzen) 45.43

5. Lisa Croce (Runcard) 46.45