Positive Schneekontrollen

La Villa – Die FIS hat heute am 8. Dezember grünes Licht für die zwei Skiweltcuprennen auf der Gran Risa Piste erteilt. Wie gewöhnlich führt die FIS eine Kontrolle der Piste einige Tage vor den Rennen durch. Anhand der jetzigen Pistenverhältnisse und der Wettervorhersagen der nächsten Tage sind beide Rennen auf dem Gran Risa Hang seitens des internationalen Verbandes bestätigt worden.

Der Weltcup-Kalender sieht in diesem Jahr zwei Riesenslaloms in Alta Badia vor: Am 17. und 18. Dezember werden die besten Athleten der Welt auf einer der technisch anspruchsvollsten Pisten des gesamten Skiweltcup gegeneinander antreten. Die Fans des Skisports können die Skiathleten live unterstützen und zwar auf den Tribünen im Parterre oder in den drei Hospitality-Bereichen.

Neben den Rennen steht am Samstag, den 16. Dezember um 19 Uhr im Zentrum von La Villa die öffentliche Auslosung der Startnummern auf dem Programm. Bereits ab 17:30 Uhr gibt es Live-Musik mit der Gruppe „The Tamarros“ und DJ Max Benzoni und man kann auch an der akrobatischen Show von Nina Burri teilnehmen, bevor man zum Fest im Zelt am Fuße der Gran Risa weitergeht. Am Sonntag, den 17. Dezember zwischen den zwei Läufen wird um 12.30 Uhr ein Überflug der Frecce Tricolori stattfinden. Der Montag, 18. Dezember, beginnt bereits um 07.15 Uhr mit der Öffnung der Aufstiegsanlagen in San Cassiano und Corvara, damit Skibegeisterte an der Veranstaltung SunRisa teilnehmen können. Diese Veranstaltung gibt den Skifahrern die Möglichkeit bei Sonnenaufgang Ski zu fahren. Der Tag kann mit einem reichhaltigen Frühstück fortgesetzt werden, das von der Sporternährungsberaterin Elena Casiraghi entwickelt wurde und in den teilnehmenden Hütten serviert wird. Während der zwei Renntage hat man auch die Möglichkeit, einige der besten Ski- und Sportausrüstungen, die es auf dem Markt gibt, zu testen. Die Tests finden an der Bergstation der Piz Ila Gondelbahn anlässlich des Test the Best von 09:30 bis 15:30 Uhr statt.

Diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Favoriten direkt im Zielbereich zu verfolgen, können sie dank der weltweiten Übertragung der Rennen um 10 Uhr für den ersten Lauf und um 13:30 Uhr für den zweiten Lauf von zu Hause aus anfeuern. Alles Infos und Tickets findet man auf www.skiworldcup.it.