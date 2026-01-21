Aktuelle Seite: Home > Sport > Potapova in dritter Runde der Australian Open
Potapova mit gebrochenem Finger in Runde 3

Potapova in dritter Runde der Australian Open

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 06:12 Uhr
Potapova mit gebrochenem Finger in Runde 3
APA/APA/AFP/MARTIN KEEP
Von: apa

Anastasia Potapova hat am Mittwoch die dritte Runde der mit 63,42 Mio. Euro dotierten Australian Open erreicht. Die Neo-Österreicherin, die ihr erstes Tennis-Grand-Slam-Turnier für ihr neues Heimatland bestreitet, bezwang in Melbourne die höher eingestufte Britin Emma Raducanu nach 92 Minuten 7:6(3),6:2. Potapova trifft nun am Freitag im Kampf um das Achtelfinale auf die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus. Sabalenka hatte die Chinesin Bai Zhuoxuan 6:3,6:1 abgefertigt.

Mit Julia Grabher spielt am Donnerstag eine zweite Österreicherin um den Einzug in die dritte Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres: Die Vorarlbergerin trifft im zweiten Spiel nach 01.00 Uhr MEZ auf die als Nummer 31 gesetzte Russin Anna Kalinskaja.

