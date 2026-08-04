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Potapova in der 3. Runde

Potapova nimmt Auftakthürde in Toronto souverän

Dienstag, 04. August 2026 | 23:13 Uhr
Potapova in der 3. Runde
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EMILEE CHINN
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Anastasia Potapova hat ihre Auftakthürde beim WTA-1000-Tennisturnier in Toronto souverän genommen. Österreichs Nummer eins setzte sich am Dienstag im Zweitrunden-Duell mit der Rumänin Elena-Gabriela Ruse nach 1:45 Stunden glatt mit 6:4,6:2 durch. In der 1. Runde des Hartplatz-Turniers hatte die gebürtige Russin von einem Freilos profitiert. In der 3. Runde trifft die als Nummer 24 gesetzte Potapova auf die Australian-Open-Halbfinalistin Elina Switolina (9) aus der Ukraine.

Im ersten Satz ging Potapova mit 3:1 in Führung, ärgerte sich dann aber etwas über das Rebreak der Weltranglisten-77. zum 3:3. Mit einem weiteren Break zum 5:4 gelang Potapova die Vorentscheidung. Denn im zweiten Durchgang gelang der Weltranglisten-27. direkt das Break im ersten Game.

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