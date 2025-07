Preining holt 7. DTM-Sieg am Norisring

Von: apa

Thomas Preining hat am Sonntag nach Rang zwei am Vortag das zweite DTM-Rennen auf dem Norisring gewonnen. Der bald 27-jährige Oberösterreicher feierte im Porsche seinen insgesamt siebenten bzw. dritten Sieg auf dem Norisring nach hartem Kampf 1,592 Sek. vor Jack Aitken und 5,209 vor dem Niederländer Thierry Vermeulen (beide Ferrari). Gesamtleader Lucas Auer wurde Achter und behielt sieben Punkte vor Preining die Führung, es gibt also eine rot-weiß-rote Doppelführung.

“Es war ganz schön warm im Auto und ich hatte während des Rennens wenig Zeit zum Trinken, darum war ich beim Aussteigen etwas holprig”, sagte Preining ins ServusTV-Mikrofon. “Aber Wahnsinn, super Teamleistung, Strategie war wie gestern mega. Ich könnte nicht glücklicher sein, bin wahnsinnig stolz, war großes Entertainment und beste Werbung für die DTM.”

Auer führt mit 109 Zählern vor Preining (102) und Jordan Pepper (102) und selbst der fünftplatzierte Maro Engel hat nur acht Punkte Rückstand. Die erste Saisonhälfte ist nun vorbei, die Fortsetzung findet in fünf Wochen auf dem Nürburgring statt.