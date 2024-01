Premiere in Martell geglückt

Martell – Gute Stimmung bei noch besserem Wetter herrschte heute beim ersten Para Nordic Weltcup im Vinschger Seitental. Für die Organisatoren rund um OK-Präsident Georg Altstätter und Wettkampfleiter Peter Tumler, war der heutige Tag eine große Herausforderung, welcher mit größter Bravour und zur Zufriedenheit des Weltverbandes FIS gemeistert wurde.

Im Para Nordic gibt es sowohl Langlauf- als auch Biathlonwettbewerbe. Pro Geschlecht gibt es jeweils drei Kategorien: Sitting (auf Sitzskiern), Standing sowie Sehbeeinträchtigte, die in der Loipe mit einem Guide unterwegs sind.

Oksana Masters (USA) und Pavlo Bal (UKR) triumphierten beim heutigen klassischen Sprint im Langlauf in der Kategorie “Sitting”.

Vilde Nilsen (NOR) und Taiki Kawayoke (JPN) setzten sich in der Kategorie „Standing“ durch und bei den Sehbeinträchtigen sind Carina Edlinger (AUT) und Jake Adicoff (USA) die Sieger des Tages.

Die Pokale und Medaillen welche OK-Präsident Georg Altstätter gemeinsam mit dem OK-Präsidenten Biathlon Antholz, Lorenz Leitgeb, an die Top-Platzierten überreichte, sind ebenso besonders: Sie wurden von der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung der Bezirksgemeinschaft Vinschgau ausgearbeitet und erstellt. Adlatus, der Verein für Menschen mit Beeinträchtigung greift dem OK auch bei den Transporten der Teams unter die Arme. „Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Wettkampftag und es ist unglaublich schön zu sehen, wie wir von allen Seiten unterstützt werden, um einen reibungslosen Ablauf dieser Wettkämpfe garantieren zu können“, so OK-Präsident Georg Altstätter. In dieselbe Kerbe schlägt auch der Wettkampfleiter Peter Tumler, der selbst aktiver Biathlet war: „Unser Team hat eine gute Arbeit geleistet und gemeinsam haben wir einmal mehr gezeigt, dass wir Wettkämpfe auf höchsten Niveau ausrichten können. Wir freuen uns auf die Biathlon-Bewerbe in den kommenden Tagen“.

Morgen geht es weiter mit dem Sprint im Biathlon ab 10.00 Uhr. Für den Freitag steht das zweite offizielle Training an, ehe am Wochenende die Biathlon-Verfolgung ausgetragen wird. Abgerundet wird der Weltcup mit einem Biathlon-Einzel am Sonntag.

Weitere Informationen: www.biathlon-martell.com