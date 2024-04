Primavera 2 und U17 siegen zu Hause

Eppan/Rungg – Die Formation von Mister Iori setzt sich gegen Padua mit 2:1 (0:1) durch, die U17 von Coach Leotta siegt mit demselben Ergebnis gegen Cagliari.

PRIMAVERA 2 – KREIS A

Heimspieltag für die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol im Rahmen von MD #25 der gleichnamigen Meisterschaft (Kreis A): die Weißroten unter der Leitung von Mister Manuel Iori setzen sich dank des Doppelpacks von Messner (21., 67.) im heimischen FCS Center mit 2:1 gegen Padua durch. Die Biancoscudati konnten zuvor durch den Treffer von Simionato (31.) ausgleichen.

FC SÜDTIROL – PADOVA 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa, Cangert, Rottensteiner, Canonici (74. Uez), Loncini, Brik (71. Bahaj), Messner (81. West), Pellegrino, Hofer

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Cacciatore, Gander, Sula, Buonavia, Margoni, Gabos, Padovani, Tahiri.

Trainer: Manuel Iori

PADOVA: Mangiaracina Lopez, Grosu, Siviero (57. Antonello), Caporello, Simionato, Boi, Keita (64. Gobbato), Tiveron (57. Piva), Toldo (71. Kasala), Badali, Beccaro (64. Montrone)

Auf der Ersatzbank: Fall, Zorzetto, Benhassine

Trainer: Luca Rossettini

SCHIEDSRICHTER: Alfredo Iannello | Luca Landoni & Edoardo Maria Brunetti

TORE: 1:0 und 2:1 Messner (21., 67.), 1:1 Simionato (31.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Testa, Dregan, Loncini (FCS) | Caporello, Gobbato (PD)

UNTER 17 – KREIS B

Im vorgezogenen Spiel des 23. Spieltags holen die Jungs unter der Leitung von Mister Salvo Leotta ihren vierten Saisonsieg. Auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center setzen sich die Weißroten verdient mit 2:1 (1:1) gegen Cagliari durch. Als spielentscheidend erweist sich ein Mahlknecht-Doppelpack (5., 34.) vor der Halbzeitpause – unmittelbar nach dem Seitenwechsel können die Sarden in Person von Piga verkürzen (42.), die Gastgeber bringen den Vorsprung in der Folge aber in trockene Tücher.

FC SÜDTIROL – CAGLIARI 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Kostner, Fontana, Borgognoni (46. Bellesso), Del Pin, Halili, Mahlknecht, Paternoster (76. Fumai), Lorubbio (65. Gamper), Perin (89. Finotti), Ceschini

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Annan, Bajro

Trainer: Salvatore Leotta

CAGLIARI: Filigheddu, Lai (75. Nuvoli), Tronci (78. Usai), Pierangeli, Bortolato (75. Ornano), Pintus, Piga, Grippa, Saddi, Smeraldi, Cardu (66. Picchedda)

Auf der Ersatzbank: Panko

Trainer: Riccardo Testoni

SCHIEDSRICHTER: Marco Schmid (Rovereto) | Stefan Nikolic (Merano) & Yoan Battan (Trient)

TORE: 1:0 und 2:0 Mahlknecht (5., 34.), 2:1 Piga (42.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Del Pin (FCS | 21.), Pierangeli (CAG | 74.)