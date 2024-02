Primavera 2 unterliegt Reggiana zuhause

Bozen – Heimspieltag ohne Ertrag für das Primavera 2-Team des FC Südtirol im Rahmen des 17. Spieltags, des zweiten der Rückrunde, von Kreis A der besagten Meisterschaft. Die Jungs unter der Leitung von Neu-Trainer Manuel Iori müssen sich auf dem Kunstrasenplatz des heimischen FCS Center der Reggiana mit 0:3 (0:2) geschlagen geben – die Granata überholen so die Weißroten in der Tabelle.

Die Gäste gehen in Spielminute 21 in Führung: Ferrari mit dem vertikalen, langen Ball in die Spitze, wo Tessitori das Zuspiel kontrolliert und wenige Augenblicke später flach schießt – das Spielgerät schlägt links zum 0:1 hinter Dregan ein. Die Reggiana erhöht eine knappe Viertelstunde später auf 0:2, Torschütze Tessitori wird durch einen Kontrast begünstigt und befindet sich urplötzlich in der Situation, von der FCS-Strafraumgrenze abschließen zu können: sein Versuch ist präzise und findet, erneut links, zum zweiten Mal den Weg ins Tor (35.).

Die Weißroten mit einer Reaktion, Testa trifft mit einem Distanzschuss den Querbalken (40.), jedoch geht es mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause. Nach einer Stunde Spielzeit dann die Vorentscheidung, der Unparteiische entscheidet in Minute 60 auf Elfmeter, De Marco wurde in der FCS-Box sträflich von den Beinen geholt: vom Punkt präsentiert sich der frisch eingewechselte Fontanini, der Dregan verlädt und zum 0:3-Endstand trifft.

FC SÜDTIROL – REGGIANA 0:3 (0:2)

FC SÜDTIROL: Dregan, Hofer (78. Sula), Testa, west, Rottensteiner, Gander, Canonici (32. Brik), Cangert (78. Acatullo), Messner (78. Naffaa), Tahiri (61. Buonavia), Loncini

Auf der Ersatzbank: Tschoell, Cacciatore, Bahaj, Balde, Margoni

Trainer: Manuel Iori

REGGIANA: Motta, Rauiched, Ferrari, Blanco (83. Dibra), Paterlini, Meringolo, De Marco (83. Grammatica), Tessitori (72. Barbieri), Pederzini (54. Fontanini), Natale, D’Angelo (72. Pirazzoli)

Auf der Ersatzbank: Donelli, Di Turi, Mahrani, Campaniello, Abbruscato.

Trainer: Andrea Costa

SCHIEDSRICHTER: Edoardo M. Mazzoni (Prato) | P. Tomasi (Schio) & M. Roncari (Vicenza)

TORE: 0:1 & 0:2 Tessitori (21., 35.), 0:3 Foulelfmeter Fontanini (60.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Cangert, Buonavia, Acatullo / (R) Rouiched