Primavera-3 spielt gegen Pro Sesto torloses Remis

Eppan/Rungg – Der Lauf des FC Südtirol in der nationalen “Primavera-3 – Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft geht mit einem torlosen Remis zuhause im FCS Center weiter: im Rahmen des 10. Spieltags, dem ersten der Rückrunde, holen die Jungs von Mister Ljubisic gegen Schlusslicht Pro Sesto einen Punkt – 0:0 das Endverdikt. Die Weißroten kamen von zwei Niederlagen in Lecco und dem noch ungeschlagenen Tabellenführer Feralpisalò und können wieder Zählbares mitnehmen, auch wenn man einige gute Torchancen zum Sieg nicht verwerten kann und Mayr in der 90. Minute die Querlatte trifft. Die älteste Jugendmannschaft des FCS hält damit bei neun Zählern aus neun Spielen.

FC SÜDTIROL – PRO SESTO 0:0

FC SÜDTIROL: Passarella, Obexer, Sinn, Cominelli, Heinz, Vasilico (78. Manfredi), Zandonatti (46. Pecoraro), Lechl (65. Buccella), Nicotera-Langebner (65. Gambato), Mayr, Anymah

Auf der Ersatzbank: Marano, Muka, Gruber, D’Antino, Xhafa, Rabensteriner

Trainer: Zoran Ljubisic

PRO SESTO: Fasolini, Silba, Rosà, Carnevale, Costante, Zattoni, Ciarmoli (90 + 3. Gubbiotto), Vicini, Goffi (78. Macovei), Saracino (84. D’Erchie), Marocco

Auf der Ersatzbank: Formosa, Schiavo, Silanos, Perina

Trainer: Pasca

SCHIEDSRICHTER: Criscuolo (Bozen) | Assistenten: Paparella & Macri (Bozen)

ANMERKUNGEN: Rote Karte – Heinz (FCS | Notbremse, 79.)