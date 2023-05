Primavera 3 zieht ins Finale gegen Renate ein

Bozen – Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol hat es geschafft: Die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic setzen sich im doppelten Halbfinalduell der Play-Offs von Kreis A der nationalen „Primavera 3-Trofeo D. Berretti“-Meisterschaft gegen Pro Vercelli durch und ziehen ins Finale um den Aufstieg in die Primavera-2 gegen Kreissieger Renate ein. Dabei reicht den Weißroten nach dem 3:2-Auswärtserfolg im Hinspiel in der Terra Piemontese eine 2:3-Niederlage im Rückspiel im heimischen FCS Center, da bei einer Ergebnis- wie Torgleichheit nach 180 Minuten jenes Team ins Finale einzieht, welches zum Ende der regulären Meisterschaft in der Tabelle weiter oben stand: Die Weißroten wurden damals Zweiter, die Bianche Casacche landeten auf Rang vier.

Somit löst der FC Südtirol per Reglement das Endspielticket, wo man, wie bereits erwähnt, ebenfalls im Format mit Hin- und Rückspiel, auf Ligaprimus Renate trifft, welcher sich durch das Erreichen des Platzes an der Sonne das direkte Anrecht auf den zweiten Finalplatz erspielte.

Das Rückspiel gegen Pro Vercelli beginnt für den FCS unter schwierigen Vorzeichen, da Schlüssel-Spieler Buzi nach gut zehn Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss. Kurz zuvor brachte Rutigliano die Gäste bereits in Führung (8.) und somit wieder voll in die Begegnung zurück. Die Weißroten finden jedoch trotzdem eine schnelle Antwort auf die frühen Nackenschläge, in der 15. Minute besorgt Uez das 1:1. Im Anschluss treffen die Gastgeber gleich dreimal Aluminium nach Standardsituationen. Nach dem Seitenwechsel gehen die Bianche Casacche durch den entfesselten Rutigliano erneut sehr früh in Front (47.), erneut gelingt den Jungs von Mister Ljubisic eine essentiell wichtige, rasche Reaktion und gleichen durch Lechl (52.) zum 2:2 aus. Jedoch legt Rutigliano noch zum persönlichen Dreierpack einen weiteren Treffer nach (59.), weshalb der FCS bis zum Ende noch ordentlich zittern muss, am Ende jedoch den Finaleinzug bejubeln darf: das 2:3 reicht zum doppelten Finalduell gegen Renate, um den Aufstieg in die Primavera-2.

FC SÜDTIROL – PRO VERCELLI 2:3 (1:1)

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde, Testa, Kofler (68. Cangert), Uez, Rottensteiner, Loncini, Buccella, Buzi (13. Konci), Lechl (85. Tschigg), Mayr (85. Xhafa)

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Arman, Rabanser, Slemmer, Vasilico, Tahiri, Messner, Padovani

Trainer: Zoran Ljubisic

PRO VERCELLI: Cavalleri, Peritore (55. Messina), Gallina, Louati (55. Asteriti), Macanthony (71. Iaria), Martiner, Bazzan (71. Ferreri), Rutigliano, Romano, Rossi, Coppola (64. Pallaoro)

Auf der Ersatzbank: Vergna, Messina, Mugheddu, Incardia, Nacci, Ayenga

Trainer: Stefano Melchiori

SCHIEDSRICHTER: Carlo Rinaldi (Bassano d. Grappa) | Munerati (Rovigo) & Paggiola (Legnago)

TORE: 0:1, 1:2 und 2:3 Rutigliano (8., 47., 59.), 1:1 Uez (15.), 2:2 Lechl (52.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Vasilico (von der Bank), Testa, Uez, Balde, Konci, Bazzan, Rossi, Ferreri, Iaria.