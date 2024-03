Prommegger und Schöffmann jeweils Zweite in Winterberg

Andreas Prommegger und Sabine Schöffmann haben am Samstag beim Snowboard-Weltcup in Winterberg im nicht-olympischen Parallelslalom jeweils Platz zwei belegt. Der Salzburger unterlag im Finale dem Südkoreaner Lee Sang-ho. Die Kärntnerin musste sich nur der Tschechin Ester Ledecka beugen, die auch im alpinen Ski-Weltcup unterwegs ist. Diese fuhr beim dritten Antreten in einem Snowboardrennen in diesem Winter ihren dritten Sieg ein.

Der 43-jährige Prommegger beendete damit den Gesamtweltcup an zweiter Stelle hinter Landsmann Benjamin Karl. Prommegger besiegte am Samstag in der Runde der letzten acht Cody Winters aus den USA und anschließend den Italiener Maurizio Bormolini (Dritter).

Schöffmann setzte sich im Viertelfinale gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch sowie im Halbfinale gegen die Italienerin Lucia Dalmasso (Dritte). Arvid Auner schied im Viertelfinale aus. Claudia Riegler, Daniela Ulbing, Fabian Obmann, Alexander Payer und Dominik Burgstaller kamen über das Achtelfinale nicht hinaus.