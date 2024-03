PSG feiert 2:0-Sieg in Marseille trotz langer Unterzahl

Ramos jubelte in Unterzahl

Der französische Fußball-Spitzenclub Paris Saint-Germain hat am Ostersonntag trotz langer Unterzahl einen Sieg bei Olympique Marseille gefeiert. Der Tabellenführer der Ligue 1 setzte sich mit 2:0 (0:0) durch, obwohl Innenverteidiger Lucas Beraldo in der 40. Minute mit einer Roten Karte vom Platz flog. Die Tore für PSG um Superstar Kylian Mbappé, der in der 64. Minute ausgewechselt wurde, erzielten Vitinha (53.) und “Joker” Goncalo Ramos (85.).

In der Tabelle sind die Pariser nach der 27. Runde mit einem Vorsprung von zwölf Punkten auf Stade Brest und 13 Zähler auf Adi Hütters AS Monaco weiter auf dem besten Weg zum Meistertitel.