Aktuelle Seite: Home > Sport > Rad-Star Pogacar nach Soloritt wieder Weltmeister
Gold im Straßenrennen für Pogacar

Rad-Star Pogacar nach Soloritt wieder Weltmeister

Sonntag, 28. September 2025 | 16:34 Uhr
Gold im Straßenrennen für Pogacar
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Rad-Superstar Tadej Pogacar hat bei der ersten Weltmeisterschaft in einem afrikanischen Land sein zweites Gold perfekt gemacht und den Titel erfolgreich verteidigt. Der slowenische Ausnahmefahrer trotzte am Sonntag den harten Bedingungen des Straßenrennens in Ruanda und siegte nach einem 66-Kilometer-Solo begleitet von hunderttausenden Fans in Kigali vor dem belgischen Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und dem Iren Ben Healy. Es war kein Österreicher am Start.

Pogacar nahm Revanche für die denkwürdige Pleite im Zeitfahren gegen Evenepoel vor einer Woche. Im vergangenen Jahr hatte Pogacar in der Schweiz seinen ersten WM-Titel gefeiert, nachdem er rund 100 Kilometer an der Spitze gefahren war.

Angesichts der harten Bedingungen wurde am Sonntag schon vor dem Rennen erwartet, dass nur ein kleiner Teil der Profis das Rennen beenden wird. Viele entkräftete Fahrer kamen nicht im Ziel an. Ein Teil durfte durch Magenprobleme gebremst worden sein, so die Deutschen. Zu bewältigen waren bei etwa 28 Grad Celsius 267,5 Kilometer und 5.475 Höhenmeter.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
170
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
75
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Kommentare
31
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
21
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 