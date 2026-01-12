Rapid bei Debüt von Hoff Thorup 1:0 gegen Ferencvaros

Von: apa

Rapid hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Johannes Hoff Thorup einen Sieg eingefahren. Die Hütteldorfer gewannen am Montag ein Testmatch in La Manga (Spanien) gegen Ferencvaros Budapest 1:0. Torschütze war Matthias Seidl (51.), der Kapitän traf nach Maßflanke von Bendeguz Bolla vom Fünfer. Rapid wechselte zur Pause komplett durch, die Elf der zweiten Hälfte konnte mit dem ungarischen Rekordchampion deutlich besser mithalten.

Im ersten Abschnitt hatte Ferencvaros ein deutliches Übergewicht und auch mehrere gute Chancen. Eine davon entschärfte Goalie Niklas Hedl (20.), bei einer anderen hätte Ange Ahoussou fast ein Eigentor erzielt, doch der Ball landete an der Stange (39.). Speziell vor der Pause taten sich die Rapidler beim von Hoff Thorup geforderten Herausspielen aus der Abwehr sichtlich schwer und leisteten sich einige Ballverluste.