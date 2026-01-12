Aktuelle Seite: Home > Sport > Rapid bei Debüt von Hoff Thorup 1:0 gegen Ferencvaros
Rapids neuer Coach Hoff Thorup durfte sich über Testspielsieg freuen

Rapid bei Debüt von Hoff Thorup 1:0 gegen Ferencvaros

Montag, 12. Januar 2026 | 17:12 Uhr
Rapids neuer Coach Hoff Thorup durfte sich über Testspielsieg freuen
APA/APA/HARALD SCHNEIDER/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Rapid hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Johannes Hoff Thorup einen Sieg eingefahren. Die Hütteldorfer gewannen am Montag ein Testmatch in La Manga (Spanien) gegen Ferencvaros Budapest 1:0. Torschütze war Matthias Seidl (51.), der Kapitän traf nach Maßflanke von Bendeguz Bolla vom Fünfer. Rapid wechselte zur Pause komplett durch, die Elf der zweiten Hälfte konnte mit dem ungarischen Rekordchampion deutlich besser mithalten.

Im ersten Abschnitt hatte Ferencvaros ein deutliches Übergewicht und auch mehrere gute Chancen. Eine davon entschärfte Goalie Niklas Hedl (20.), bei einer anderen hätte Ange Ahoussou fast ein Eigentor erzielt, doch der Ball landete an der Stange (39.). Speziell vor der Pause taten sich die Rapidler beim von Hoff Thorup geforderten Herausspielen aus der Abwehr sichtlich schwer und leisteten sich einige Ballverluste.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
29
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
28
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
25
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 