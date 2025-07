Real Madrid nach 1:0-Sieg über Juve im Viertelfinale

Von: apa

Real Madrid hat den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Club-WM in den USA fixiert. Die einmal mehr ohne den verletzungsbedingt fehlenden ÖFB-Star David Alaba angetretenen “Königlichen” behielten am Dienstag im europäischen Achtelfinalduell mit Juventus Turin in Miami mit 1:0 (0:0) die Oberhand. Auch wenn nur der Treffer von Gonzalo Garcia (54.) die Entscheidung brachte, war der Erfolg des spanischen Vizemeisters verdient.

Real erlebte nur zu Beginn eine Schrecksekunde. Nach Idealzuspiel konnte Randal Kolo Muani auf Madrid-Tormann Thibaut Courtois zulaufen, sein Heber landete knapp über dem Tor (7.). Die Spanier erarbeiteten sich in der Folge mehr Ballbesitz und auch eine Topchance. Jude Bellingham fand in Juve-Tormann Michele Di Gregorio sowie dem auf der Linie klärenden Daniele Rugani seinen Meister (30.). Einen Weitschuss von Federico Valverde wehrte der Schlussmann der Turiner in den Corner ab (45.+1).

Dritter Turniertreffer von 21-jährigem Garcia

Gleich nach Wiederbeginn nahm der Druck des Favoriten weiter zu, und das blieb nicht ohne Folgen. Nach Flanke von Trent Alexander-Arnold köpfelte Garcia aus fünf Metern wuchtig ein. Für den 21-jährigen Spanier, der normalerweise nur in der in der 3. Liga tätigen zweiten Mannschaft im Einsatz ist, war es bereits der dritte Turniertreffer im vierten Spiel. In der 68. Minute war sein Arbeitstag zu Ende, für ihn kam unter tosendem Applaus Kylian Mbappe nach überstandener Erkrankung zu seinem Debüt im Turnier.

Beinahe hätte unmittelbar danach Juve ausgeglichen, bei einem Schuss von Nico Gonzalez fehlte nicht viel (70.). Auf der anderen Seite verhinderte Di Gregorio mit einer Fußabwehr bei einem Abschluss von Arda Güler (72.) sowie einer Parade bei einem Schuss von Aurelien Tchouameni (83.) die endgültige Entscheidung. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf den Salzburg-Bezwinger entweder Borussia Dortmund (Marcel Sabitzer) oder der mexikanische Vertreter CF Monterrey. Diese beiden Teams beschließen in der Nacht auf Mittwoch in Atlanta die erste K.o.-Runde.