Real Madrid und Girona mit Siegen im Gleichschritt

Mit knappen Siegen am Mittwoch liefern sich Real Madrid und Girona in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Antonio Rüdiger bewahrte Real vor einem Rückschlag, erzielte per Kopfball nach Ecke von Luka Modric den 1:0-(0:0)-Siegtreffer gegen RCD Mallorca, womit die Königlichen ihre Tabellenführung mit 48 Punkten erfolgreich verteidigten. Der punktegleiche Zweite Girona schlug dank Ivan Martin in der Nachspielzeit Atletico Madrid mit 4:3.

Für Real hatte kurz vor Rüdigers Siegtor in der 78. Minute Brahim Diaz eine Riesenchance für Real liegen gelassen, als er aus gut einem Meter Entfernung per Kopf vor dem leeren Tor nur den Innenpfosten traf. Real Madrid ist in der Liga seit dem 24. September unbesiegt, ÖFB-Teamverteidiger David Alaba fehlte den Königlichen nach seinem Kreuzbandriss einmal mehr. Atletico fehlen als Drittem bereits zehn Punkte auf das Topduo.