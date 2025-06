Real-Star Mbappe bei Club-WM wegen Gastroenteritis im Spital

Von: APA/Reuters

Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappe hat sich während der Fußball-Club-WM in den USA wegen einer akuten Gastroenteritis ins Spital begeben müssen. Das gab der spanische Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Mbappe hatte das Auftaktspiel der Madrilenen am Mittwoch in Miami gegen Al Hilal (1:1) krankheitsbedingt verpasst. Der Franzose dürfte auch für die restliche Gruppenphase, in der Real zum Abschluss in der Nacht von 26. auf 27. Juni auf Red Bull Salzburg trifft, ausfallen.

“Unser Spieler Kylian Mbappe laboriert an einem akuten Fall von Gastroenteritis und ist in einem Krankenhaus aufgenommen worden, um eine Serie von Tests zu absolvieren und die angemessene Form der Behandlung zu erhalten”, hieß es in einem Real-Statement. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sei Mbappe am Mittwoch ins Spital gebracht worden und seit Dienstag von seinen Teamkollegen isoliert. Laut einer Quelle aus dem Real-Umfeld werde der 26-Jährige in der Gruppenphase nicht mehr spielen.

Neo-Trainer Xabi Alonso hatte bereits nach dem 1:1 gegen Al Hilal angedeutet, dass Mbappe für das zweite Gruppenspiel am Sonntag (21.00 Uhr/live DAZN) in Charlotte gegen den mexikanischen Vertreter Pachuca fraglich sei. Auch ÖFB-Star David Alaba stand in der Auftaktpartie nach seiner Meniskusverletzung noch nicht im Matchkader.