87-Jähriger stirbt nach Kollision mit Streifenwagen der Carabinieri

Von: mk

Bozen – Ein tragischer Fahrradunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Bozen ereignete, hat ein Todesopfer gefordert. Ein 87-jähriger Mann, der in einen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen der Carabinieri verwickelt war, erlag am heutigen Freitagmorgen im Bozner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 16.00 Uhr in der Drusus-Allee. Der ältere Herr war mit seinem E-Bike unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem vorbeifahrenden Streifenwagen der Carabinieri kollidierte.

Durch den Aufprall verlor der 87-Jährige das Gleichgewicht, stürzte von seinem Fahrrad und schlug mit dem Kopf heftig auf den Asphalt auf. Er wurde umgehend ins Bozner Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand schien von Anfang an kritisch.

Ersten Informationen zufolge fuhren sowohl der Senior als auch der Streifenwagen in dieselbe Richtung. Wie Alto Adige online berichtet, ereignete sich die Kollision auf der Höhe des Bar Firenze. Der Mann stürzte auf die linke Fahrspur. Es wird vermutet, dass er gegen die rechte Seite des Streifenwagens prallte. Wie auch stol.it berichtete, ist der Mann nun seinen schweren Verletzungen erlegen.