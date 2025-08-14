Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben

Von: luk

Bozen – Im Bozner Landeskrankenhaus sind innerhalb weniger Stunden zwei Frühgeborene gestorben. Die Kinder, wenige Tage bzw. Wochen alt, lagen auf der Neugeborenen-Intensivstation.

Als mögliche Ursache wurde der Keim Serratia identifiziert, der laut ersten Erkenntnissen in die Station eingeschleppt worden sein könnte. Die Krankenhausleitung prüft Maßnahmen, darunter eine Verlegung der Station, um weitere Infektionen zu verhindern.

Laut Sanitätsbetrieb ist die Lage derzeit unter Kontrolle, weitere Kinder schweben demnach nicht in Lebensgefahr. Am Nachmittag will der Betrieb in einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben.