Aktuelle Seite: Home > Chronik > Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Bakterien als mögliche Ursache

Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben

Donnerstag, 14. August 2025 | 13:18 Uhr
baby-1867222_1280
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Im Bozner Landeskrankenhaus sind innerhalb weniger Stunden zwei Frühgeborene gestorben. Die Kinder, wenige Tage bzw. Wochen alt, lagen auf der Neugeborenen-Intensivstation.

Als mögliche Ursache wurde der Keim Serratia identifiziert, der laut ersten Erkenntnissen in die Station eingeschleppt worden sein könnte. Die Krankenhausleitung prüft Maßnahmen, darunter eine Verlegung der Station, um weitere Infektionen zu verhindern.

Laut Sanitätsbetrieb ist die Lage derzeit unter Kontrolle, weitere Kinder schweben demnach nicht in Lebensgefahr. Am Nachmittag will der Betrieb in einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
95
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
60
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
59
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 