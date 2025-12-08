Aktuelle Seite: Home > Chronik > Südspur der Brennerautobahn heute wenn möglich meiden
Starker Rückreiseverkehr wird erwartet

Südspur der Brennerautobahn heute wenn möglich meiden

Montag, 08. Dezember 2025 | 11:23 Uhr
Von: luk

Bozen – Zum Ende des langen Wochenendes erwartet Südtirol am heutigen Feiertag erwartungsgemäß erheblichen Rückreiseverkehr. Besonders belastet dürfte die Südroute sein.

Auf der Brennerautobahn A22 in Richtung Süden sowie auf mehreren Landesstraßen müssen Autofahrer mit Stau und Verzögerungen rechnen. Behörden empfehlen, die Südspur der Brennerautobahn gerade ab den Nachmittagsstunden möglichst zu meiden.

Auch in den Städten rechnen die Behörden am Nachmittag mit einem erneuten Peak im Verkehr.

Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen muss auch auf der Pustertaler Staatsstraße gerechnet werden.

Bezirk: Burggrafenamt

