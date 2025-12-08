Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal

Von: luk

Bozen – Ein Zwischenfall in einem Lokal in Bozen hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz geführt. Laut der Staatspolizei griff ein Marokkaner (26) dort mehrere Personen an und sorgte für tumultartige Szenen.

Als die Staatspolizei eintraf, traf sie den Mann noch dabei an, zwei junge Gäste zu malträtieren.

Die Exekutivbeamten überwältigten ihn und rekonstruierten anschließend den Vorfall. Ein Türsteher berichtete, er sei eingeschritten, nachdem der Mann Frauen belästigt und mehrere Gäste bestohlen habe. Daraufhin sei es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen: Der Aggressor habe ihn mit einem Stein am Bein verletzt, ihm die Sonnenbrille geraubt und ihn mit dem Tod bedroht.

Erst dank des Eingreifens einiger Gäste konnte der Sicherheitsmitarbeiter geschützt und die Polizei alarmiert werden.

In der Quästur fanden die Beamten bei dem bereits einschlägig vorbestraften Asylbewerber weitere Diebstahlsbeute: das Portemonnaie einer jungen Frau, die Autoschlüssel eines anderen Lokalbesuchers sowie das Etui der Sonnenbrille des Türstehers. Alles wurde den Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgegeben.

Der Mann wurde wegen Raubes auf frischer Tat festgenommen und ins örtliche Gefängnis überstellt.