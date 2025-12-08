Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Gäste beklaut, Türsteher angegriffen - verhaftet

Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal

Montag, 08. Dezember 2025 | 09:54 Uhr
Quästur staatspolizei
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ein Zwischenfall in einem Lokal in Bozen hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz geführt. Laut der Staatspolizei griff ein Marokkaner (26) dort mehrere Personen an und sorgte für tumultartige Szenen.

Als die Staatspolizei eintraf, traf sie den Mann noch dabei an, zwei junge Gäste zu malträtieren.

Die Exekutivbeamten überwältigten ihn und rekonstruierten anschließend den Vorfall. Ein Türsteher berichtete, er sei eingeschritten, nachdem der Mann Frauen belästigt und mehrere Gäste bestohlen habe. Daraufhin sei es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen: Der Aggressor habe ihn mit einem Stein am Bein verletzt, ihm die Sonnenbrille geraubt und ihn mit dem Tod bedroht.

Erst dank des Eingreifens einiger Gäste konnte der Sicherheitsmitarbeiter geschützt und die Polizei alarmiert werden.

In der Quästur fanden die Beamten bei dem bereits einschlägig vorbestraften Asylbewerber weitere Diebstahlsbeute: das Portemonnaie einer jungen Frau, die Autoschlüssel eines anderen Lokalbesuchers sowie das Etui der Sonnenbrille des Türstehers. Alles wurde den Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgegeben.

Der Mann wurde wegen Raubes auf frischer Tat festgenommen und ins örtliche Gefängnis überstellt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
61
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
54
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
45
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
42
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 