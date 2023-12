Rennen um Top sechs wird fortgesetzt

Bozen – Im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League trifft Hafro Cortina Hockey zu Hause auf den Hockey Club Gherdeina. Im ersten Saisonduell feierte der auf Rang sieben liegende AHL-Vizemeister ein Shutout. Am Mittwoch stehen sich mit dem EC Bregenzerwald und den Wipptal Broncos Weihenstephan zwei Top-5-Mannschaften gegenüber. Die Vorarlberger gewannen die letzten fünf Partien und sind auch das beste Heimteam der Liga.

Alps Hockey League:

Di, 5.12.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: EGGER, LAZZERI, Abeltino, De Zordo | >> valcome.tv <<

Cortina kehrte am Samstag durch einen 5:1-Heimsieg gegen Klagenfurt in die Erfolgsspur zurück. Aktuell liegt der AHL-Vizemeister auf Platz sieben, der kommende Gegner aus Gröden rangiert auf Position 14. Bei der „Furie“ war zuletzt ein Aufwärtstrend erkennbar, am Sonntag mussten sie sich aber trotz Aufholjagd in Sterzing geschlagen geben. Die besten Ergebnisse lieferte Gröden bisöang auswärts ab, wo sie 15 ihrer 23 Punkte holten. Im ersten Saisonduell setzte sich Cortina mit 2:0 durch. Dabei feierte Goalie Hayden Hawkey sein erstes von zwei Shutouts in dieser Spielzeit. Das Team von Headcoach Giorgio De Bettin stellt derzeit auch die zweitbeste Defensive der Liga.

Mi, 6.12.2023, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: HOLZER, LEGA, Jäger, Vignolo | >> valcome.tv <<

Der EC Bregenzerwald holt – wie auch Tabellenführer Ritten – in den letzten fünf Spielen das Punktemaximum. In der Tabelle verbesserten sich die Vorarlberger auf Rang fünf. Einen Platz davor liegen die Wipptal Broncos Weihenstephan, die sich am Sonntag mit 6:5 gegen Gröden durchsetzten. Mit 28 Punkten aus elf Spielen ist Bregenzerwald aktuell das beste Heimteam der Liga, die Mannschaft von Headcoach Jussi Tupamäki punktete in bislang jeder Partie in Dornbirn. Mit Roberts Lipsbergs und Adam Capannelli stehen sich zwei der besten Scorer gegenüber, beide verbuchten bislang je 35 Punkte. Es ist das erste direkte Duell in dieser Saison, in den vergangenen fünf Vergleichen setzten sich die Vorarlberger vier Mal durch.