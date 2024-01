Richtungsweisende 24 Stunden für Verfolger der Playoff- und Pre-Playoff-Plätze

Bozen – Für die vier Teams, die aktuell direkt „unter den Strichen“ zu den Playoff- und Pre-Playoff-Plätzen der win2day ICE Hockey League stehen, stehen an diesem Wochenende jeweils zwei Spiele binnen 24 Stunden auf dem Programm, die richtungsweisend sein können. Während die beiden Teams aus Südtirol darum kämpfen, zurück in die Top-6 zu klettern, geht es für die spusu Vienna Capitals und den Migross Supermercati Asiago darum, den Abstand zu den Top-10 zu verkürzen. Das schwierigste Programm hat jedenfalls der HCB Südtirol Alperia, der binnen weniger Stunden auf den Zweit- und den Drittplatzierten trifft. Die Caps gastieren am Freitag bei den BEMER Pioneers Vorarlberg – dem schärfsten direkten Konkurrenten um die Pre-Playoffs –, bevor es am Samstag beim HC Pustertal um enorm wichtige Punkte für beide Teams geht. Insgesamt stehen wieder neun Spiele am Freitag und Samstag auf dem Programm.

Fr, 19.1.2024, 19:15: EC-KAC – Moser Medical Graz99ers

Schiedsrichter: GROZNIK, HLAVATY, Durmis, Konc

Der EC-KAC, der aktuelle Tabellenführer, sah am vergangenen Wochenende seinen Vorsprung auf Salzburg und Székesfehérvár auf einen Punkt schrumpfen, nachdem er am Sonntag eine 1:4-Niederlage gegen den Titelverteidiger hinnehmen musste. Diese Niederlage beendete eine Serie von sechs Siegen und insgesamt 14 Spielen mit Punkten. Am anderen Tabellenende stehen die Moser Medical Graz99ers. Auffällig ist allerdings, dass die Steirer sechs ihrer elf Siege auswärts feiern konnten. Zwei der bisherigen Saisonduelle mit den Grazern gewann der KAC. Während die Steirer am Freitag und für den Rest der Saison auf Taylor Matson verzichten müssen – er hat ein Angebot aus Finnland angenommen und bekam von Graz die Freigabe –, kehrt der zuletzt erkrankte Jan Muršak in das Aufgebot des EC-KAC zurück. Zuletzt krankheitsbedingt nicht auf dem Eis standen bei den Klagenfurtern Marcel Witting und Luka Gomboc, die das Heimspiel gegen den Tabellenletzten verpassen werden.

Fr, 19.1.2024, 19:15: EC iDM Wärmepumpen VSV – HC Pustertal

Schiedsrichter: HRONSKY, SIEGEL, Bedynek, Puff

Das Spiel EC iDM Wärmepumpen VSV gegen den HC Pustertal ist eines der ganz heißen direkten Duelle um einen Platz unter den Top-6-Teams. Aktuell beträgt der Vorsprung der Adler auf die Wölfe fünf Punkte. Während Villach am vergangenen Wochenende seine „Hausaufgabe“ erfolgreich erledigte und die beiden Spiele gegen den Neunt- und Zehntplatzierten gewann, mussten die Südtiroler zuletzt ihre vier Spiele andauernde Siegesserie in Székesfehérvár beenden. Das war auch gleichzeitig – im fünften Spiel – die erste Niederlage von Neo-Headcoach Kasper Vuorinen, der in der Zwischenzeit auch als Headcoach für die restliche Saison bestätigt wurde. Der VSV hingegen vermeldete kürzlich einen prominenten Abgang: Anthony Luciani kam in dieser Saison in 25 Spielen lediglich auf 13 Punkte. In zwei der drei bisherigen Saisonduelle dieser beiden Teams setzten sich die Villacher durch. Zuletzt gelang den Kärntnern ein 6:3-Erfolg nach 0:3-Rückstand. Nach dieser hergegebenen Führung der Pusterer wurde auch die Zusammenarbeit mit Tomek Valtonen beendet. VSV-Headcoach Marcel Rodman kann aus heutiger Sicht am Freitag auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch der zuletzt verletzte Marco Richter ist wieder einsatzfähig.

Fr, 19.1.2024, 19:15: HC TIWAG Innsbruck – EC Red Bull Salzburg

Schiedsrichter: HUBER, NIKOLIC K., Eisl, Pardatscher

Der HC TIWAG Innsbruck hat im Kampf um einen direkten Playoff-Platz erfolgreiche Wochen hinter sich. Mit sieben Siegen in den vergangenen acht Spielen kletterten die Haie bis auf den fünften Tabellenplatz – punktegleich mit den viertplatzierten Villachern. In den letzten zehn Spielen konnte lediglich Tabellenführer KAC mehr Punkte erobern. Trotzdem sitzen die Verfolger den Innsbruckern im Nacken, und am Freitag gastiert niemand Geringerer als der amtierende Meister in der TIWAG Arena. Beim EC Red Bull Salzburg, der aktuell auf dem zweiten Platz rangiert, wechselten sich in den vergangenen vier Spielen Siege und Niederlagen ab. Zuletzt gelang den Red Bulls allerdings ein wichtiger Sieg im Top-Spiel gegen Tabellenführer EC-KAC. Der Rückstand auf den Leader beträgt damit nur noch einen Punkt. In den bisherigen Saisonduellen zwischen Innsbruck und Salzburg feierten die Tiroler zwei Erfolge. Im letzten Aufeinandertreffen retteten die Haie nach einer 3:0-Führung noch einen 3:2-Sieg über die „Ziellinie“.

Fr, 19.1.2024, 19:30: BEMER Pioneers Vorarlberg – spusu Vienna Capitals

Schiedsrichter: OFNER, SEEWALD, Sparer, Wimmler

Das Duell BEMER Pioneers Vorarlberg gegen die spusu Vienna Capitals ist ein richtungsweisendes Spiel für die Pre-Playoffs. Für die Wiener könnte dies bereits eine der letzten Chancen sein, noch einmal den Anschluss an die Top-10 zu schaffen. Aktuell beträgt der Rückstand der Wiener auf die Vorarlberger sieben Punkte. Während die Pioneers in den vergangenen drei Spielen keine Punkte holen konnten, konnten die Wiener in allen ihren letzten drei Spielen „Zählbares“ mitnehmen – allerdings nur eine Partie gewinnen. Reid Stefanson erzielte in den letzten Spielen für die spusu Vienna Capitals Punkte, ebenso wie Verteidiger Seamus Donohue, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielen punktete, und auch Zane Franklin schoss sein zweites Tor für die Capitals. Lukas Piff wird indes in sein 200. Spiel für die Caps gehen. Die bisherigen drei Saisonaufeinandertreffen konnten allesamt die Wiener für sich entscheiden. Bei einem Punktegleichstand dieser beiden Teams am Ende des Grunddurchgangs hätten die Wiener also das „direkte Duell“ bereits in der Tasche. Vor allem die Neuzugänge der Wiener konnten in den vergangenen Begegnungen überzeugen.

Fr, 19.1.2024, 19:45: Migross Supermercati Asiago Hockey – HK SZ Olimpija

Schiedsrichter: SCHAUER, TRILAR, Fleischmann, Rigoni

Der HK SZ Olimpija Ljubljana konnte sich durch seine Leistungen in den vergangenen Wochen ein komfortables Polster im Rennen um die Top-10 erspielen. Nach fünf Siegen in den vergangenen sieben Spielen beträgt der Vorsprung auf die elftplatzierten Wiener bereits elf Punkte. Aber auch Migross Supermercati Asiago auf Rang zwölf darf noch nicht abgeschrieben werden. Diese liegen lediglich elf Punkte hinter einem Top-10-Platz bzw. 15 Punkte hinter den Slowenen. Insgesamt haben die Norditaliener aber noch zwölf Spiele am Programm bzw. ein Punktemaximum von 36 Punkten, das es für Asiago noch zu holen gibt. Die drei bisherigen Saisonduelle waren recht klare Angelegenheiten für die Slowenen, die insgesamt ein Torverhältnis von 14:3 in diesem Aufeinandertreffen vorweisen können.

Fr, 19.1.2024, 19:45: HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehérvár AV 19

Schiedsrichter: BERNEKER, ZRNIC, Snoj, Zgonc

Der HCB Südtirol Alperia ist nach starken Monaten nun in einer Schwächephase angekommen. Zuletzt setzte es für die Bozner fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Spielen – damit rutschten sie auf den siebten Platz zurück. Seine Schwächephase scheint Hydro Fehérvár AV19 bereits beendet zu haben, das nach fünf Niederlagen in Serie am vergangenen Wochenende wieder mit zwei Siegen reüssierte. In den beiden bisherigen Saisonduellen dieser beiden Teams setzten sich zweimal die Südtiroler durch. Das letzte Duell dieser beiden Teams liegt erst zehn Tage zurück. Dabei führte Daniel Frank sein Team mit seinem ersten Karriere-Hattrick zum Sieg.

Sa, 20.1.2024, 19:45 Migross Supermercati Asiago Hockey – Hydro Fehérvár AV19

Schiedsrichter: HUBER, NIKOLIC K., Mantovani, Rigoni

Nach dem schwierigen Spiel beim HCB Südtirol Alperia geht der Roadtrip für Hydro Fehérvár AV19 direkt in die Vicentiner Alpen nach Asiago weiter. Asiago, das 24 Stunden zuvor noch Olimpija empfängt, Fehérvár setzte sich bislang in allen drei Saisonduellen mit Asiago durch. Mitte November gelang den Ungarn sogar ein 10:2-Kantersieg, bei dem sowohl Tim McGauley als auch Josh Atkinson einen Hattrick erzielten. Dies war in der 24-jährigen Ligageschichte erst das zweite Mal, dass zwei Teamkollegen im selben Spiel einen Hattrick schnürten.

Sa, 20.1.2024, 19:45 HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

Schiedsrichter: SMETANA, STERNAT, Pardatscher, Sparer

Für den EC Red Bull Salzburg geht der Tirol-Roadtrip über Innsbruck nach Bozen weiter. Während die Salzburger in diesen 24 Stunden die Tabellenführung anvisieren, geht es für die Südtiroler, die am Tag davor noch gegen Hydro Fehérvár antreten, um den Wiedereinzug in die Top-6. Dieses Aufeinandertreffen ist die vierte und vorerst letzte Neuauflage des letztjährigen Finales. Wie auch in den Endspielen der Vorsaison hatten sich diese beiden Mannschaften bisher nichts zu schenken. Bislang setzte sich in allen drei Duellen die Heimmannschaft durch.

Sa, 20.1.2024, 19:45 HC Pustertal – spusu Vienna Capitals

Schiedsrichter: FICHTNER, OFNER, Riecken, Seewald

Sowohl für den HC Pustertal als auch für die spusu Vienna Capitals gehen in diesem Spiel enorm wichtige 24 Stunden zu Ende. Während der HC Pustertal vor diesem Wochenende vier Punkte hinter den Top-6 steht, fehlen den Caps vor ihrem Doppel am Freitag und Samstag sieben Punkte auf die Top-10. Die drei bisherigen Duelle entschieden jeweils die Wölfe für sich. Im letzten Duell musste Pustertal allerdings über das Penaltyschießen gehen.