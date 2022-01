Ridnaun freut sich auf das IBU-Cup-Finale

Ridnaun – In dieser Woche ist Südtirol der unbestrittene Nabel der internationalen Biathlon-Szene, denn die besten Skijäger der Welt gastieren im Rahmen des Weltcups in Antholz. Doch die nördlichste Provinz Italiens hat in der Saison 2021/22 noch einen weiteren Leckerbissen in dieser faszinierenden Sportart zu bieten. In rund eineinhalb Monaten – vom 10. bis zum 13. März 2022 – gastiert der IBU Cup und damit die zweithöchste Wettkampfserie im Biathlon in Ridnaun.

Nachdem der IBU Cup in der abgelaufenen Saison seine Zelte aufgrund der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie nicht im Seitental des Eisacktals aufgeschlagen hat, blickt man der Rückkehr der Skijäger voller Spannung entgegen. Vor allem deshalb, weil in Ridnaun heuer die neunte und letzte Etappe und somit das „große Finale“ des IBU Cups über die Bühne gehen wird.

Die Biathlonfans von nah und fern dürfen sich nicht nur wie gewohnt auf hochklassigen Biathlonsport freuen. Möglicherweise werden auf Südtiroler Schnee wohl auch einige Disziplinen-, sowie möglicherweise die Gesamt-Sieger ermittelt. Im Moment stehen im IBU-Cup-Ranking die Russin Evgeniia Burtasova bei den Damen und der Norweger Erlend Bjonetegaard bei den Herren an der Spitze. Doch eineinhalb Monate vor dem Showdown in Ridnaun wurden erst fünf der insgesamt neun Stationen und somit etwas mehr als die Hälfte des Programms ausgetragen.

1993 gastierte in Ridnaun sogar der Weltcup

„Die Vorfreude könnte bei uns nicht größer sein“, freut sich Rennleiter Manuel Volgger auf die Etappe in einer der Biathlon-Hochburgen Europas. Der IBU Cup gastiert seit den 1990er-Jahren – mit einer Ausnahme in der Saison 2007/08 – jährlich in Ridnaun. 2018 fand hier nach 1996 und 2011 zum insgesamt dritten Mal die Biathlon-Europameisterschaft statt und im Jänner 1993 sprang Ridnaun für Oberhof sogar als Weltcup-Austragungsort ein.

Seit Jahren ist das Ridnauner Biathlonzentrum also fixer Austragungsort im IBU Cup und aus dem internationalen Wettkampfkalender nicht mehr wegzudenken. „Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange und wir sind guter Dinge rechtzeitig bereit zu sein. Die Schneeverhältnisse sind momentan sehr gut. Wir sind gerade dabei zwei größere Schneedepots als Reserve anzulegen, um in dieser Hinsicht auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, da im März auch schon sehr warme Temperaturen eintreten können“, bestätigt Volgger zufrieden.

Das Programm in Ridnaun sieht insgesamt sechs spannende Entscheidungen vor. Nach zwei Trainingstagen gehen am Donnerstag, 10. März die Sprints über die Bühne. Um 10.30 Uhr beginnt das kürzeste Wettkampf-Format der Frauen, die 7,5 Kilometer in der Loipe zurücklegen müssen und zwei Mal am Schießstand antreten. Am frühen Nachmittag, um 14.00 Uhr, fällt bei den Männern (10 km) der Startschuss. Am Freitag können die Athleten dann pausieren, ehe es am Samstag, 12. März, mit den Verfolgungswettkämpfen weitergeht. Wieder legen um 10.30 Uhr die Frauen (10 km, vier Schießprüfungen) los, während die Herren (12,5 km) ab 13.00 Uhr zum Zug kommen. Zum Abschluss des IBU Cups in Ridnaun stehen am Sonntag, 13. März zwei Staffelwettkämpfe an. Um 10.30 Uhr wird die Single-Mixed-Staffel ausgetragen, um 13.00 Uhr dann die Mixed-Staffel.