Rittner Buam feiern einen Overtime-Sieg und Platz zwei

Von: ka

Klobenstein – Das Ziel war es, den zweiten Platz in der Tabelle der IHL Serie A zu fixieren. Und diese Mission ist geglückt: Am Donnerstagabend setzten sich die Rittner Buam SkyAlps gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan in einem spannenden Südtiroler Derby mit 4:3 in der Overtime durch.

Das Südtiroler Duell zwischen Ritten und Sterzing versprach gleich aus mehreren Gründen Spannung, denn erstens ging es um den zweiten Platz in der IHL Serie A, zweitens werden sich diese beiden Mannschaften auch im Halbfinale der Serie A treffen und drittens ist für beide Mannschaften ein Erreichen der Master Round noch nicht vom Tisch. So ging es auch unterhaltsam los mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten, die zunächst aber keinen Weg an den starken Torhütern, Furlong für Ritten und Groh für Sterzing, vorbeifanden. Dann war Ritten im Powerplay am Werke, schaffte es aber nicht, in Führung zu gehen, doch nur wenige Sekunden nachdem Sterzings Gschliesser von der Strafbank zurückgekehrt war, spielte Felicetti Insam schön frei und der schoss aus dem Slot das 1:0 für Ritten (7.25). Danach waren auch die Broncos einmal in Überzahl auf dem Eis, doch für sie gab es kein Vorbeikommen an Furlong.

Im Mitteldrittel häuften sich die Strafen auf beiden Seiten. Denn nur wenige Minuten nach Wiederbeginn hatte Ritten die Chance im Fünf gegen Drei, als für Sterzing sowohl Planatscher als auch Cianfrone zwei Minuten auf der Strafbank saßen. Und die Buam nutzten diese Chance auch durch Welychka, der vor dem Tor alleingelassen ins kurze Eck traf (24.44). In der Folge hatte Ritten das Spiel in der Hand und tauchte immer wieder gefährlich vor Groh auf. Doch nicht für lange: Zunächst mussten auch die Gastgeber zu Dritt Penaltykilling betreiben, was sie aber hervorragend machten und insgesamt dreieinhalb Minuten in Unterzahl durchhielten. Doch Sterzing kam trotzdem etwas glücklich zum Anschlusstreffer, eine Hereingabe von Conci landete über dem Schlittschuh von Marzolini im Tor der Rittner Buam SkyAlps (33.57). Die Broncos bekamen daraufhin Überwasser und dominierten den Rest des zweiten Drittels, was sie auch mit dem 2:2 durch Cianfrone belohnten, der einen Rebound ins leere Tor bugsierte (39.03).

Sterzing nahm diese Druckphase auch in der Schlussdrittel mit, in der Ritten Mühe hatte, Schritt zu halten. Die logische Folge war das 3:2 durch Sproviero, der einen Rebound vor Furlong in Baseball-Manier über die Linie drückte (42.45). So musste Ritten reagieren, denn auch ein Punkt wäre für den zweiten Platz in der IHL Serie A genug gewesen. Dafür brauchte es aber den Ausgleich, der lange auf sich warten ließ, denn Sterzing verteidigte mustergültig. Ritten testete Groh zwar mit einigen Schüssen aus der Distanz, der Schlussmann der Broncos war aber stets am Posten. Bis Robert Öhler in der Offensivzone einen Puck zurückeroberte, dann das Auge für Graf hatte und der traf aus kurzer Distanz zum umjubelten Ausgleich (56.52). In den Schlussminuten tat sich nichts mehr, sodass es in die Overtime ging, und in der besorgte Madsen mit einem präzisen Schuss aus dem tiefen Slot den 4:3-Siegtreffer für die Heimmannschaft (61.16).

Für die Rittner Buam SkyAlps geht es am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Salzburg bei den Red Bull Hockey Juniors weiter. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Tore: 1:0 Insam (7.25), 2:0 Weychka (24.44/PP2), 2:1 Conci (33.57), 2:2 Cianfrone (39.03), 2:3 Sproviero (42.45), 3:3 Graf (56.52), 4:3 Madsen (61.16)