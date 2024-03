Rittner Buam holen den ersten Matchpuck

Klobenstein – Im dritten Spiel der Viertelfinalserie gegen den EC Bregenzerwald haben die Rittner Buam SkyAlps am Samstag den dritten Sieg eingefahren. Angeführt von Doppeltorschütze Marco Insam besiegten die Blau-Roten die Vorarlberger in der Ritten Arena mit 5:0. Nach wie vor galt es am Samstag auf Kapitän Simon Kostner zu verzichten, außerdem musste auch Ethan Szypula passen. Dafür kehrte Kevin Fink in den Kader zurück. Den ersten Treffer schaffte Insam, danach profitierte Lobis von einem Torwartfehler von Schmidt und schob zum 2:0 ein (6.56). Ein Weitschuss von Insam, bei dem Julian Kostner dem gegnerischen Goalie Schmidt mustergültig die Sicht versperrte, brachte das 3:0 (16.13).

Auf den klaren Rückstand reagierte Bregenzerwald im zweiten Drittel mit entschlossener Härte, die ihnen aber zwei Mal eine Zeitstrafe einbrachten. Daraus konnten die Rittner Buam aber kein Kapital schlagen. In der zweiten Hälfte des Mitteldrittels waren es dann die Buam, die in Unterzahl auf dem Eis standen, für über eine Minute sogar in doppelter. Doch auch Bregenzerwald, gemeinsam mit Ritten das stärkste Powerplay-Team der Alps Hockey League, blieben ohne Torerfolg. Alles sah nach einem unveränderten zweiten Drittelstand aus, bis Spinell nach einem Konter durch die Schoner von Schmidt traf und auf 4:0 erhöhte (39.19).

Mit der Führung im Rücken galt es für die Rittner Buam SkyAlps im Schlussdrittel nur noch, das Ergebnis zu verwalten. Quinz konnte in der 56. Minute nach Assist von Spinell einen sauberen Schuss ins lange Eck auspacken und auf 5:0 stellen. Spätestens dann war die Gegenwehr der Gäste gebrochen und der dritte Sieg unter Dach und Fach. Am kommenden Dienstag haben die Buam damit in Dornbirn die Möglichkeit, die Serie ohne Niederlage zu beenden und ins Halbfinale einzuziehen.

Von: sis