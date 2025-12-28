Rittner Buam SkyAlps schlagen ihren Angstgegner

Von: ka

Klobenstein – Endlich dürfen die Rittner Buam SkyAlps in dieser Saison auch über einen Sieg gegen den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel jubeln. Am Sonntagabend setzten sich die Blau-Roten gegen die Nordtiroler mit 4:2 durch und verabschieden sich gleichzeitig mit einem Sieg vom Jahr 2025 aus der heimischen Ritten Arena.

Im ersten Drittel des brisanten Duells zwischen dem Tabellenfünften Rittner Buam SkyAlps und dem Tabellenvierten EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel waren an sich die Gäste aus Nordtirol tonangebend. Mit vielen Schüssen, insbesondere aus der zweiten Reihe, zwangen sie Furlong immer wieder zu Paraden. Doch das erste Tor machte Ritten in einem sauber gespielten Powerplay durch Kostner, der nach einem Schuss von Felicetti abstaubte (5.57). Diese Führung hielt eine Weile, bis Loshing einen Schuss von Insam an der eigenen blauen Linie blockte, zum Breakaway startete und vor Furlong eiskalt blieb (14.43). Doch die Buam antworteten perfekt: Die dritte Linie eroberte den Puck in der neutralen Zone, Robert Öhler behielt im Drei-gegen-Zwei die Übersicht und nahm von der linken Seite Maß, sein Schuss passte genau im langen Eck (15.46). Damit blieb Ritten bis zum Drittelende in Führung.

Die Rittner Buam SkyAlps schafften es im zweiten Drittel, mit den Kitzbühelern auch auf dem Eis besser mitzuhalten und es entwickelte sich ein spannendes Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten, wobei zunächst stets die Torhüter, Furlong von Ritten und Mc Collum von Kitzbühel, parieren konnten. Nach einem Rittner Powerplay, das ohne Tor blieb, fiel aber der nächste Treffer für die Buam: Madsen zog über links bis vor das Tor der Gäste, sein Schussversuch landete per Reboud vor Fink, der ins kurze Eck abstaubte (29.49). Nach dem 3:1 flachte die Partie aber zusehends ab, Ritten versuchte geschickt, so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen und Kitzbühel leistete sich einige individuelle Fehler, die gute Chancen kosteten. So änderte sich bis zur zweiten Drittelsirene nichts mehr am Ergebnis.

Kitzbühel musste im Schlussdrittel also einen Rückstand von zwei Toren aufholen, um noch einmal ranzukommen. Besonders gefährlich wurden sie in den Powerplays. Das erste killte Ritten zwar noch, im zweiten war dann aber Loshing zur Stelle, der einen Rebound zu seinem zweiten Treffer des Tages im Tor versenkte (51.20). Vom Tor beflügelt drückten die Gäste auf den Ausgleich, waren auch noch einmal in Überzahl am Eis, doch Ritten verteidigte mit dem Messer zwischen den Zähnen. So tickte die Uhr nach unten und 15 Sekunden vor Schluss versenkte Fink den Puck im leeren Tor zum Endstand von 4:2 (59.45). Damit haben die Rittner Buam SkyAlps in einer sehr wichtige Woche die volle Punkteausbeute von sechs Zählern gegen Bregenzerwald und Kitzbühel geholt.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Rittner Buam SkyAlps – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Tore: 1:0 Kostner (5.57/PP1), 1:1 Loshing (14.43), 2:1 Robert Öhler (15.46), 3:1 Fink (29.49), 3:2 Loshing (51.20/PP1), 4:2 Fink (59.45/EN)