Rittner Buam SkyAlps werden vor Weihnachten eingebremst

Von: ka

Klobenstein – Nach fünf Siegen in Serie haben die Rittner Buam SkyAlps am Montagabend wieder ein Spiel verloren. Im Heimspiel gegen HDD Jesenice mussten sich die Blau-Roten mit 2:4 geschlagen geben.

Mit den fünf Siegen in Folge im Rücken wollten die Rittner Buam SkyAlps auch im letzten Spiel vor Weihnachten nachlegen. Gegen HDD Jesenice starteten sie die Partie auch in diesem Muster, wenngleich sie auf die Dienste von Brandon Alderson verzichten mussten. Die erste dicke Chance vergab Manuel Öhler in der siebten Minute, als er allein vor Us knapp drüber schoss, wenig später machte es der Rittner aber besser, nach Assist von Kostner blieb er vor dem Jesenice-Goalie eiskalt (8.36). Dann aber musste Ritten zuerst eine Strafe killen, was ihnen souverän gelang, doch Jesenice nahm langsam Fahrt auf und erzielte durch Koblas das 1:1, sein präziser Schuss schlug unhaltbar für Plattner, der den Vorzug vor Furlong bekam, im Kreuzeck ein (15.15). Die Schlussphase brachte noch Chancen auf beiden Seiten, nach dem ersten Drittel blieb es aber beim 1:1.

Wiedererstarkt waren die Rittner Buam SkyAlps auch zu Beginn des zweiten Drittels tonangebend und vergaben einige Hochkaräter. Die beste Möglichkeit hatten zuerst Crespi, der per Direktschuss an Us hängen blieb und dann Welychka, der den Nachschuss in derselben Aktion nicht am Goalie der Gäste vorbeibekam (21.). Dafür gelang Ritten das 2:1 mit einem sehr schön herausgespielten Treffer: Nach einem Konter spielte Graf zu Cuglietta, der legte direkt in die Mitte zu Felicetti, der im Slot zur erneuten Führung einschob (27.30). Im Verbleib des zweiten Drittels leisteten sich die Buam gleich drei Strafen, die sie aber allesamt unbeschadet überstanden. Dennoch schaffte es Jesenice, erneut auszugleichen. Ein Distanzschuss von Oblak rutschte an Plattner vorbei ins lange Eck, wobei dem Torhüter der Rittner die Sicht gestohlen wurde (30.55).

Das dritte Drittel begann mit dem nächsten Powerplay der Gäste, das wieder ohne Gegentor ausfiel. Doch dann war Rittens Abwehr beim Solo von Slivnik nicht präsent, der Jesenice-Angreifer kam so vor Plattner zum Schluss und brachte die Slowenen erstmals in Führung (43.44). Ritten suchte die Antwort und kam auch erstmals in der Partie zum Powerplay. Da vergaben die Blau-Roten einige Hochkaräter, wie etwa durch Crespi (48.), Marzolini (49.) und Welychka (49.). Und kaum waren die Gäste wieder vollzählig, fiel das 4:2 durch Burgar, der zuerst Crespi überspielte und vor Plattner dann ins kurze Kreuzeck lupfte (49.36). Ritten bemühte sich in der Folge um den Anschlusstreffer, der Puck wollte aber nicht an Us vorbeigehen, weder in einem weiteren Powerplay noch mit fast drei Minuten mit sechs Feldspieler, als Plattner das Eis verließ. Es blieb beim 4:2 und Rittens Siegesserie war gebrochen.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Rittner Buam SkyAlps – HDD Jesenice 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Tore: 1:0 Manuel Öhler (8.36), 1:1 Koblar (15.15), 2:1 Felicetti (27.30), 2:2 Oblak (30.55), 2:3 Slivnik (43.44), 2:4 Burgar (49.36)