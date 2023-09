Rodionov gewinnt erstes Match als Top-100-Mann in Tulln

Jurij Rodionov hat am Dienstag mit Mühe, aber doch sein erstes Match als Top-100-Mann gewonnen. Der beim ATP-Challenger in Tulln als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher rang in der Fortsetzung der am Vortag abgebrochenen Partie den Deutschen Elmar Ejupovic mit 7:6(4),2:6,6:4 nieder. Rodionov ist seit Ende August als Nummer 100 erstmals in diesen Kreis vorgestoßen. Er muss in der Gartenstadt aber mehrere Runden überstehen, will er diesen Status halten.

Für Dennis Novak, Österreichs Nummer fünf, kam hingegen nach hartem Kampf das Aus. Er unterlag dem Bulgaren Dimitar Kusmanow nach 2:34 Stunden mit 7:6(3),2:6,5:7. Filip Misolic musste sich dem als Nummer eins gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 4:6,6:7(2) geschlagen geben. Weiter im Bewerb sind Lucas Miedler und Gerald Melzer, die sich in rein österreichischen Duellen durchsetzten.