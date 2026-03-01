Aktuelle Seite: Home > Sport > Rodler Jonas Müller in St. Moritz Dritter
Müller zum Saisonabschluss Dritter

Rodler Jonas Müller in St. Moritz Dritter

Sonntag, 01. März 2026 | 11:57 Uhr
Müller zum Saisonabschluss Dritter
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Der Olympia-Zweite Jonas Müller hat in seinem letzten Saisonrennen im Kunstbahnrodel-Weltcup in St. Moritz Rang drei belegt. Der Vorarlberger musste am Sonntag nach Halbzeitführung die deutschen Asse Max Langenhan und Felix Loch noch vorbeilassen. Wolfgang Kindl landete an der vierten Stelle. Im Gesamtweltcup hat Müller vor dem Finale kommendes Wochenende in Altenberg zwar nur 16 Punkte Rückstand auf Loch, der ÖRV-Athlet wird die letzte Station aber auslassen.

Müller scheut die ungeliebte Bahn in Altenberg aufgrund des für ihn zu hohen Risikos, weshalb er trotz der Chance auf die große Kristallkugel wie auch schon im Vorjahr nicht antreten wird. In St. Moritz lag er 0,758 Sekunden hinter Olympiasieger Langenhan, auf Loch fehlten ihm 0,411. “Es ist sehr schwierig hier zweimal voll zu treffen, es haben fast alle Probleme gehabt, so gesehen bin ich mit dem dritten Rang nicht unzufrieden. Wie bereits im Vorjahr werde ich Altenberg auch diesmal auslassen. Mir ist das Verletzungsrisiko auf dieser Bahn einfach zu groß, die Entscheidung kommt nicht spontan, sondern stand schon seit längerem fest”, sagte Müller.

Nico Gleirscher belegte Platz acht. David Gleirscher bestand aufgrund eines technischen Gebrechens die Materialkontrolle nicht und wurde disqualifiziert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
79
Spaltende Kundgebung
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Kommentare
59
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Kommentare
37
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
30
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Kommentare
28
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 